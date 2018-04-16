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Balkabağı Çorbası

Hürriyet Haber
16.04.2018 - 17:14 | Son Güncelleme:

Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde balkabağı çorbası var!

Malzemeler:

100 gram tereyağı

  1 adet soğan

  750 gram balkabağı

  1 adet patates

  1 adet havuç

  4 diş sarımsak

  50 gram zencefil

  2 dal kereviz sapı

  Karabiber

  Tuz

  5 su bardağı tavuk suyu

  50 gram krema

 

Yapılışı:

Tereyağı ve soğanlarınızı Arçelik Ankastre Ocak'ta iyice kavurun. Ardından tencerenizin içerisine balkabağı, patates ve havucu da ilave ederek sarımsakları tencereye atın. Zencefil, kereviz sapları, karabiber, tuz ve tavuk suyunu da çorbanıza ilave ettikten sonra 30 dakika kadar pişmeye bırakın. Pişen çorbanızı Arçelik Eternity El Blender'ından geçirerek kıvamlı bir hale getirin. Kremayı pişen çorbanıza ilave edin ve bir süre pişirin. Ardından bir kaseye alarak servis edebilirsiniz.

 

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Etiketler: Mucize Lezzetler , Aşk ile Yap , ÇORBA
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