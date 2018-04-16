Balkabağı Çorbası

Malzemeler:

• 100 gram tereyağı

• 1 adet soğan

• 750 gram balkabağı

• 1 adet patates

• 1 adet havuç

• 4 diş sarımsak

• 50 gram zencefil

• 2 dal kereviz sapı

• Karabiber

• Tuz

• 5 su bardağı tavuk suyu

• 50 gram krema

Yapılışı:

Tereyağı ve soğanlarınızı Arçelik Ankastre Ocak'ta iyice kavurun. Ardından tencerenizin içerisine balkabağı, patates ve havucu da ilave ederek sarımsakları tencereye atın. Zencefil, kereviz sapları, karabiber, tuz ve tavuk suyunu da çorbanıza ilave ettikten sonra 30 dakika kadar pişmeye bırakın. Pişen çorbanızı Arçelik Eternity El Blender'ından geçirerek kıvamlı bir hale getirin. Kremayı pişen çorbanıza ilave edin ve bir süre pişirin. Ardından bir kaseye alarak servis edebilirsiniz.

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