Baharın Tazeliğini Hissettirecek 3 Bezelyeli Tarif

1- Sıcak Başlangıç: Bezelye Çorbası

Malzemeler:

• 3 su bardağı bezelye

• 2 yemek kaşığı un

• 1 adet büyük boy soğan

• 2 diş sarımsak

• 1 bardak süt

• 2 yemek kaşığı hazır çiğ krema

• 1 yemek kaşığı margarin

• 2 yemek kaşığı zeytinyağı

• Renkli tane karabiber

• 1 tatlı kaşığı tuz

Üzeri için;

• Birkaç tutam maydanoz

• Az miktar file badem

Tarif:

1. Soğanı yemeklik doğrayın ve sarımsakları ezin.

2. Zeytinyağını Arçelik Ankastre Ocakta kızdırın.

3. Kızan zeytinyağına soğanları ekleyerek soteleyin.

4. 2-3 dakika sonra sarımsak ve tereyağını da ekleyip sotelemeye devam edin.

5. Sotelendikten sonra bezelyeyi ve tuzu ekleyin.

6. Kaynayınca altını kısın ve tıkırdamaya alın.

7. Bezelyeler iyice yumuşayana kadar pişirin.

8. Bezelyeler iyice yumuşayınca çorbayı Arçelik Eternity El Blender’ından geçirin.

9. Blenderdan geçirdiğiniz çorbayı büyük bir süzgeçten geçirin.

10. Süzgeçten geçirdiğiniz çorbanın içine 2 yemek kaşığı kremayı da ekleyip karıştırın, kaynamaya bırakın.

11. Çorba piştikten sonra üzerini birkaç tutam maydanoz ve az miktarda file badem ile süsleyin.

12. Son olarak renkli tane karabiberleri öğüterek çorbaya ilave edin.

13. Baharın tazeliğini doya doya için, afiyet olsun!

2- Güçlerini Birleştirdiler: Bezelyeli Kuşkonmazlı Kuskus Salatası





Malzemeler:

• 2 tane kuşkonmaz

• 300 gram sultani bezelye

• 150 gram bezelye

• 1 su bardağı kuskus

• 3 tane turp

• 3 yemek kaşığı limon suyu

• 2 yemek kaşığı doğranmış Frenk soğanı

• 1 yemek kaşığı doğranmış nane

Tarif:

1. Kuşkonmazların üst kısmını ve sultani bezelyeleri çok kısa kalmayacak şekilde kesin.

2. Kestiğiniz sultani bezelye ve kuşkonmazları haşlamak için büyük bir tencereye su ve tuz ekleyin.

3. Arçelik Ankastre Ocakta pişirdiğiniz bezelye ve kuşkonmazlar gevrek bir hale gelince altını kapatın ve soğuk suyun altında süzün, durulayın.

4. Tane bezelyeleri su dolu tencerede yumuşayana kadar haşlayın.

5. Turpları ince olacak şekilde orta boyutta doğrayın.

6. Kuskusu bir tencerede kaynatın.

7. Frenk soğanını küçük küçük doğrayın.

8. Kaynadıktan sonra salata tabağına kuskusu koyun ve kuşkonmazı, sultani bezelyeyi, tane bezelyeyi, turpu Frenk soğanını ve son olarak limon suyunu ekleyin.

9. Tuz ve karabiberi de ekledikten sonra karıştırın ve lezzetinin farkına varın!

3- Bezelye ve Karides Salatada Buluştu: Bezelyeli Karides Salatası





Malzemeler:

• 250 gram soyulmuş karides

• Tereyağı

• İnce kıyılmış 3 diş sarımsak

• 350 gram sultani bezelye

• 2 çay kaşığı soya sosu

• 2 adet yeşil soğan

Tarif:

1. Karidesleri yıkayın ve Arçelik Ankastre Ocakta üzerini kaplayacak kadar su dolu tencerede haşlayın.

2. Haşlanan karidesleri ayıklayın.

3. Tavada tereyağını eritin ve ince ince kıyılan sarımsağı ekleyin.

4. Karidesleri, sultani bezelyeyi ve soya sosunu da ilave edin.

5. Kısa bir süre malzemeler birbirine karışana kadar ocak üzerinde tahta bir kaşıkla karıştırın.

6. Yeşil soğanları ince ince kıyın ve ekleyin.

7. Bezelyeli karides salatası servise hazır, afiyet olsun!

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