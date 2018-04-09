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Baharın Tazeliğini Hissettirecek 3 Bezelyeli Tarif

Hürriyet Haber
09.04.2018 - 11:00 | Son Güncelleme:

Bahar günleri geldi çattı! Bezelye tezgâhlarda yeni yeni boy göstermeye başlamışken kendisine bu 3 lezzetli ve pratik tarifle hoş geldin diyelim, sofralarımızı yeşillendirelim. İşte baharın habercisi olan bezelyeli 3 pratik tarif…

1- Sıcak Başlangıç: Bezelye Çorbası

Malzemeler:
 3 su bardağı bezelye
2 yemek kaşığı un
1 adet büyük boy soğan
2 diş sarımsak
1 bardak süt
2 yemek kaşığı hazır çiğ krema
1 yemek kaşığı margarin
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Renkli tane karabiber
1 tatlı kaşığı tuz

Üzeri için;
 Birkaç tutam maydanoz
Az miktar file badem

Tarif:
1. Soğanı yemeklik doğrayın ve sarımsakları ezin.
2. Zeytinyağını Arçelik Ankastre Ocakta kızdırın.
3. Kızan zeytinyağına soğanları ekleyerek soteleyin.
4. 2-3 dakika sonra sarımsak ve tereyağını da ekleyip sotelemeye devam edin.
5. Sotelendikten sonra bezelyeyi ve tuzu ekleyin.
6. Kaynayınca altını kısın ve tıkırdamaya alın.
7. Bezelyeler iyice yumuşayana kadar pişirin.
8. Bezelyeler iyice yumuşayınca çorbayı Arçelik Eternity El Blender’ından geçirin.
9. Blenderdan geçirdiğiniz çorbayı büyük bir süzgeçten geçirin.
10. Süzgeçten geçirdiğiniz çorbanın içine 2 yemek kaşığı kremayı da ekleyip karıştırın, kaynamaya bırakın.
11. Çorba piştikten sonra üzerini birkaç tutam maydanoz ve az miktarda file badem ile süsleyin.
12. Son olarak renkli tane karabiberleri öğüterek çorbaya ilave edin.
13. Baharın tazeliğini doya doya için, afiyet olsun!

2- Güçlerini Birleştirdiler: Bezelyeli Kuşkonmazlı Kuskus Salatası

Baharın Tazeliğini Hissettirecek 3 Bezelyeli Tarif

Malzemeler:
 2 tane kuşkonmaz
300 gram sultani bezelye
150 gram bezelye
1 su bardağı kuskus
3 tane turp
3 yemek kaşığı limon suyu
2 yemek kaşığı doğranmış Frenk soğanı
1 yemek kaşığı doğranmış nane

Tarif:
1. Kuşkonmazların üst kısmını ve sultani bezelyeleri çok kısa kalmayacak şekilde kesin.
2. Kestiğiniz sultani bezelye ve kuşkonmazları haşlamak için büyük bir tencereye su ve tuz ekleyin.
3. Arçelik Ankastre Ocakta pişirdiğiniz bezelye ve kuşkonmazlar gevrek bir hale gelince altını kapatın ve soğuk suyun altında süzün, durulayın.
4. Tane bezelyeleri su dolu tencerede yumuşayana kadar haşlayın.
5. Turpları ince olacak şekilde orta boyutta doğrayın.
6. Kuskusu bir tencerede kaynatın.
7. Frenk soğanını küçük küçük doğrayın.
8. Kaynadıktan sonra salata tabağına kuskusu koyun ve kuşkonmazı, sultani bezelyeyi, tane bezelyeyi, turpu Frenk soğanını ve son olarak limon suyunu ekleyin.
9. Tuz ve karabiberi de ekledikten sonra karıştırın ve lezzetinin farkına varın!

3- Bezelye ve Karides Salatada Buluştu: Bezelyeli Karides Salatası

Baharın Tazeliğini Hissettirecek 3 Bezelyeli Tarif

Malzemeler:
250 gram soyulmuş karides
Tereyağı
İnce kıyılmış 3 diş sarımsak
350 gram sultani bezelye
2 çay kaşığı soya sosu
2 adet yeşil soğan

Tarif:
1. Karidesleri yıkayın ve Arçelik Ankastre Ocakta üzerini kaplayacak kadar su dolu tencerede haşlayın.
2. Haşlanan karidesleri ayıklayın.
3. Tavada tereyağını eritin ve ince ince kıyılan sarımsağı ekleyin.
4. Karidesleri, sultani bezelyeyi ve soya sosunu da ilave edin.
5. Kısa bir süre malzemeler birbirine karışana kadar ocak üzerinde tahta bir kaşıkla karıştırın.
6. Yeşil soğanları ince ince kıyın ve ekleyin.
7. Bezelyeli karides salatası servise hazır, afiyet olsun!

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Etiketler: Mucize Lezzetler , Aşk ile Yap
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