Veganların da Gözdesi: Falafel Tarifi
Lübnan mutfağının eşsiz bir lezzeti olan falafeli mutfağınıza taşımaya yapmaya ne dersiniz? Etsiz olduğu için veganların da gözdesi olan falaleli yapmak çok kolay!
Malzemeler:
•1 su bardağı nohut
•Yarım su bardağı galeta unu
•1 yemek kaşığı susam
•2 yemek kaşığı tahin
•1 adet beyaz soğan
•2 diş sarımsak
•Yarım demet maydanoz
•2-3 dal taze soğan
•1 tatlı kaşığı kişniş
•1 adet yumurta
•2 çay kaşığı kimyon
•1 çay kaşığı kırmızı pul biber
•Yarım çay kaşığı köri
•1 çay kaşığı karabiber
•1 tatlı kaşığı tuz
Kızartmak için;
•2 su bardağı ayçiçek yağı
Tahin sos için;
•4 yemek kaşığı tahin
•1 tatlı kaşığı limon suyu
•2 yemek kaşığı süzme yoğurt
•4-5 dal ince kıyılmış maydanoz
Tarif:
1-Öncelikle 1 su bardağı nohutu Arçelik Grion Ocak’ta haşlayın.
2-Haşlanmış nohutlarınız soğuyunca kabuklarını soyun.
3-Taze kişniş, maydanoz ve taze soğanları Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı’da doğrayın.
4-Kabuğunu soyduğunuz beyaz soğanı ve sarımsağı küçük parçalar halinde doğrayın.
5-Derin bir kaba kabuklarını ayıkladığınız nohutu, doğradığınız taze yeşillikleri, soğan, sarımsak, tahin, galeta unu, yumurta, susam, kimyon, köri, tuz, pul biber ve karabiberi ekleyip karıştırın.
6-Ardından karışımı Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı’ya alıp kıvamlı bir şekilde püre olana kadar çekin.
7-Oluşan hamurunuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın ve elinizle yuvarlak şekil verin.
8-Arçelik Grion Ocak’ta iyice kızdırdığınız yağda rengi dönene kadar kızartın.
9-Tahin sos için bir kasede süzme yoğurt, limon suyu ve tahini karıştırın, ince ince kıyılmış maydanozu da ilave edin.
10-Tahinli sos eşliğinde kızaran falafellerinizi servis edebilirsiniz.
11-Afiyet olsun!
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