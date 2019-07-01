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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.07.2019 - 15:28, Son Güncelleme:

Veganların da Gözdesi: Falafel Tarifi

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Veganların da Gözdesi: Falafel Tarifi

Lübnan mutfağının eşsiz bir lezzeti olan falafeli mutfağınıza taşımaya yapmaya ne dersiniz? Etsiz olduğu için veganların da gözdesi olan falaleli yapmak çok kolay!

Malzemeler:

•1 su bardağı nohut
•Yarım su bardağı galeta unu
•1 yemek kaşığı susam
•2 yemek kaşığı tahin
•1 adet beyaz soğan
•2 diş sarımsak
•Yarım demet maydanoz
•2-3 dal taze soğan
•1 tatlı kaşığı kişniş
•1 adet yumurta
•2 çay kaşığı kimyon
•1 çay kaşığı kırmızı pul biber
•Yarım çay kaşığı köri
•1 çay kaşığı karabiber
•1 tatlı kaşığı tuz

Kızartmak için;

•2 su bardağı ayçiçek yağı

Tahin sos için;

•4 yemek kaşığı tahin
•1 tatlı kaşığı limon suyu
•2 yemek kaşığı süzme yoğurt
•4-5 dal ince kıyılmış maydanoz

Tarif:

1-Öncelikle 1 su bardağı nohutu Arçelik Grion Ocak’ta haşlayın.
2-Haşlanmış nohutlarınız soğuyunca kabuklarını soyun.
3-Taze kişniş, maydanoz ve taze soğanları Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı’da doğrayın.
4-Kabuğunu soyduğunuz beyaz soğanı ve sarımsağı küçük parçalar halinde doğrayın.
5-Derin bir kaba kabuklarını ayıkladığınız nohutu, doğradığınız taze yeşillikleri, soğan, sarımsak, tahin, galeta unu, yumurta, susam, kimyon, köri, tuz, pul biber ve karabiberi ekleyip karıştırın.
6-Ardından karışımı Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı’ya alıp kıvamlı bir şekilde püre olana kadar çekin.
7-Oluşan hamurunuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın ve elinizle yuvarlak şekil verin.
8-Arçelik Grion Ocak’ta iyice kızdırdığınız yağda rengi dönene kadar kızartın.
9-Tahin sos için bir kasede süzme yoğurt, limon suyu ve tahini karıştırın, ince ince kıyılmış maydanozu da ilave edin.
10-Tahinli sos eşliğinde kızaran falafellerinizi servis edebilirsiniz.
11-Afiyet olsun!

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