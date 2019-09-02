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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Atıştırmalıklar
02.09.2019 - 17:10, Son Güncelleme:

Tuzlu ve Tatlı Bir Arada: Ev Yapımı Kraker

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Tuzlu ve Tatlı Bir Arada: Ev Yapımı Kraker

İster hazırlayıp kavanoza koyup kraker gibi tüketin, isterseniz de üzerine reçel, marmelat, peynir koyup misafirlerinize güzel atıştırmalıklar hazırlayın. İşte mutfağınızda kolayca hazırlayabileceğiniz çıtır çıtır kraker tarifi…

Malzemeler:

•75 g tereyağı
•1 adet yumurta
•1 kahve fincanı zeytinyağı
•1 çay bardağı yoğurt
•1 tatlı kaşığı tuz
•Yarım tatlı kaşığı karabiber
•2 tatlı kaşığı kekik
•3 su bardağı un

Üzeri için;

•Yaban mersini reçeli
•Tam yağlı beyaz peynir
•Taze yaban mersini

Tarif:

1-Tereyağını Arçelik Ankastre Fırın’da kısık ateşte eritin.
2-Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesine tereyağı, yumurta, zeytinyağı, tuz, karabiber ve kekiği koyup yoğurma aparatıyla karıştırmaya başlayın.
3-Ardından unu azar azar ekleyerek yoğurma işlemine geçin.
4-Ele yapışmayan bir hamur elde ettikten sonra hamuru tezgah üzerine alıp küçük bezeler kesin.
5-Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi’nin hamur açma aparatını takın.
6-Kestiğiniz bezelerden alıp hamur açma aparatıyla kalından inceye olacak şekilde açmaya başlayın.
7-Hazırladığınız ince hamurlardan çay bardağı yardımıyla yuvarlaklar kesin.
8-Kestiğiniz hamurları yağlı kağıt serdiğiniz Arçelik Ankastre Fırın tepsisine yan yana dizin.
9-Önceden ısttığınız 200 derecelik Arçelik Ankastre Fırın’da 10-15 dakika kontrollü şekilde pişirin.
10-Üzeri kızarıp rengi döndükten sonra fırını kapatıp içerisinde 5 dakika daha bekletin.
11-Krakerleriniz soğuduktan sonra üstüne çay kaşığı yardımıyla yaban mersini reçeli koyun.
12-Reçellerin üstüne ise elinizle beyaz peyniri parçalayıp paylaştırın.
13-Ev yapımı tuzlu krakerinizi Arçelik Gurme Çay Makinesi’nde hazırlayacağınız leziz çay ile servis edebilirsiniz.
14-Afiyet olsun!

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