Tuzlu ve Tatlı Bir Arada: Ev Yapımı Kraker
İster hazırlayıp kavanoza koyup kraker gibi tüketin, isterseniz de üzerine reçel, marmelat, peynir koyup misafirlerinize güzel atıştırmalıklar hazırlayın. İşte mutfağınızda kolayca hazırlayabileceğiniz çıtır çıtır kraker tarifi…
Malzemeler:
•75 g tereyağı
•1 adet yumurta
•1 kahve fincanı zeytinyağı
•1 çay bardağı yoğurt
•1 tatlı kaşığı tuz
•Yarım tatlı kaşığı karabiber
•2 tatlı kaşığı kekik
•3 su bardağı un
Üzeri için;
•Yaban mersini reçeli
•Tam yağlı beyaz peynir
•Taze yaban mersini
Tarif:
1-Tereyağını Arçelik Ankastre Fırın’da kısık ateşte eritin.
2-Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesine tereyağı, yumurta, zeytinyağı, tuz, karabiber ve kekiği koyup yoğurma aparatıyla karıştırmaya başlayın.
3-Ardından unu azar azar ekleyerek yoğurma işlemine geçin.
4-Ele yapışmayan bir hamur elde ettikten sonra hamuru tezgah üzerine alıp küçük bezeler kesin.
5-Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi’nin hamur açma aparatını takın.
6-Kestiğiniz bezelerden alıp hamur açma aparatıyla kalından inceye olacak şekilde açmaya başlayın.
7-Hazırladığınız ince hamurlardan çay bardağı yardımıyla yuvarlaklar kesin.
8-Kestiğiniz hamurları yağlı kağıt serdiğiniz Arçelik Ankastre Fırın tepsisine yan yana dizin.
9-Önceden ısttığınız 200 derecelik Arçelik Ankastre Fırın’da 10-15 dakika kontrollü şekilde pişirin.
10-Üzeri kızarıp rengi döndükten sonra fırını kapatıp içerisinde 5 dakika daha bekletin.
11-Krakerleriniz soğuduktan sonra üstüne çay kaşığı yardımıyla yaban mersini reçeli koyun.
12-Reçellerin üstüne ise elinizle beyaz peyniri parçalayıp paylaştırın.
13-Ev yapımı tuzlu krakerinizi Arçelik Gurme Çay Makinesi’nde hazırlayacağınız leziz çay ile servis edebilirsiniz.
14-Afiyet olsun!
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