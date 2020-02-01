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Atıştırmalıklar
Haber Giriş: 01.02.2020 - 14:24,Son Güncelleme:/

Kuzine Fırında Patates Tarifi

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Kuzine Fırında Patates Tarifi

Neredeyse her yemeğe yancılık yapacak bu kekikli bebek patatesleri kuzine fırında pişirmek hem leziz hem de çok kolay!

Malzemeler:

  • 1,5 kg bebek patates
  • 6 diş sarımsak
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı kekik

Üzeri için;

  • 3-4 dal taze kekik

Tarif:

  1. Bebek patatesleri bol suda iyice yıkayıp durulayın.
  2. Kabuklarını soymadan iri olanları ikiye kesin, küçük olanları da bütün olarak Arçelik Kuzine Fırın tepsisine dizin.
  3. 6 diş sarımsağı soyup ince ince doğrayın.
  4. Patateslerin üzerine sarımsakları, zeytinyağını, tuz, karabiber ve kekiği ekleyin.
  5. 200 derecede önceden ısıttığınız Arçelik Kuzine Fırın’da yaklaşık 35 dakika iyice kızarana kadar pişirin.
  6. Afiyet olsun!

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