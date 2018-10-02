Davetlerin Vazgeçilmez Tarifi: Çıtır Ekmek Kıtırları
Cips bağımlılarını bile mest edecek bu kıtırlar hazırlayacağınız dip sos ile arkadaş davetlerinizin vazgeçilmezi olacak!
Malzemeler:
• 4 adet ince yufka
• 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı
• 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
• 1 çay kaşığı ince çekilmiş kekik
• Yarım çay kaşığı karabiber
• 1 çay kaşığı tuz
Sosu için;
• 1 su bardağı süzme yoğurt
• 1 tatlı kaşığı nane
• 1 tatlı kaşığı kekik
• Yarım çay kaşığı tuz
• 1 küçük diş sarımsak
Tarif:
1-Yufkalar istenilen boyutlarda elle parçalanır.
2-Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine parçalar dizilir ve Arçelik Ankastre Fırın’da 5-6 dakika 200 derecede kurutulur.
3-Bir kabın içine zeytinyağı, kırmızı biber, tuz, kekik ve karabiber koyulur, karıştırılır.
4-Kurutulan ve kıtır hale gelen yufkalar sosa bulanır, her tarafına eşit gelecek şekilde sos sürülür.
5-Soslu kıtırlar yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizilir.
6-Önceden ısıtılmış Arçelik Ankastre Fırın’da 200 derecede kızarana kadar pişirilir.
7-Dip sos için tüm malzemeler Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı’ya alınır. Homojen kıvama gelene kadar çekilir.
8-Fırından çıkarılan kıtırlar dip sos ile servis edilir.
9-Afiyet olsun!
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