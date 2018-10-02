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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Atıştırmalıklar
02.10.2018 - 15:37, Son Güncelleme:

Çikolatalı Bademli Biscotti Tarifi

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Çikolatalı Bademli Biscotti Tarifi

İki kez fırınlanıp kıtırlığı ve lezzetiyle nam salmış İtalyan lezzeti Biscotti’yi bademle buluşturduk. Kahvenizle muhteşem bir ikili olacak bu tarifi hazırlamak sandığınızdan daha kolay!

Malzemeler:

• 2 su bardağı un
• Yarım su bardağı kakao
• 1 çay kaşığı karbonat
• Yarım çay kaşığı kabartma tozu
• 1/4 çay kaşığı tuz
• 90 g tereyağı (Oda sıcaklığında)
• 1 su bardağı şeker
• 3 yumurta
• 1 su bardağı badem, irice doğranmış
• 120 g bitter çikolata, irice doğranmış

Yapılışı:

1- Arçelik Ankastre Fırın önceden 180 dereceye ısıtılır.
2- Un, kakao, karbonat, kabartma tozu ve tuz orta boy bir kaba elenir.
3- Arçelik Profesyonel Mutfak Makinesi Multi Şef içerisinde da sıcaklığındaki tereyağı, 3-4 dakika boyunca iyice yumuşayana kadar çırpılır. Ardından şeker ilave edilip 3-4 dakika daha çırpılır.
4- Hafif çırpılmış 2 yumurta da ilave edip 5 dakika daha çırpılır.
5- Unlu karışım azar azar eklenir ve bütün malzemeler bir araya gelene kadar karıştırılır.
6- Son olarak fındıklar ve çikolata parçaları da ilave edilir ve tahta bir kaşıkla tekrar karıştırılır.
7- Kabın içindeki hamurun yarısı alınır ve 30 cm uzunluğunda bir rulo haline getirilir. Yağlı kağıt üzerine çapraz olarak yerleştirilir. Aynı işlem kalan hamura da yapılır.
8- Ruloların tepesinden biraz bastırarak düzlenir. Kalan 1 yumurtanın beyazı hafif çırpılıp ruloların üzerine sürülür. Üzerlerine şeker serpilir.
9- Arçelik Ankastre Frın’da 25 dakika kadar pişirilir.
10- Pişirme süresinin yarısında tepsi çevrilir.
11- Ruloları fırından aldıktan sonra 20-30 dakika kadar soğuması beklenir. Bu sırada fırının derecesi 150 C’ye azaltılır.
12- Ruloları bir bıçak yardımıyla 1.5 – 2 cm genişliğinde dilimlere kesilir.
13- Kesilen biscottiler tel bir fırın tepsisine dizilir.
14- Tepsi tekrar fırına verilir 30 dakika daha pişirilir.
15- Biscotti’leriniz hazır, yanında Arçelik Türk Kahve Makinesi Telve ile sohbetinize keyif katın!
16- Afiyet olsun!

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