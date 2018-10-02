Çikolatalı Bademli Biscotti Tarifi
İki kez fırınlanıp kıtırlığı ve lezzetiyle nam salmış İtalyan lezzeti Biscotti’yi bademle buluşturduk. Kahvenizle muhteşem bir ikili olacak bu tarifi hazırlamak sandığınızdan daha kolay!
Malzemeler:
• 2 su bardağı un
• Yarım su bardağı kakao
• 1 çay kaşığı karbonat
• Yarım çay kaşığı kabartma tozu
• 1/4 çay kaşığı tuz
• 90 g tereyağı (Oda sıcaklığında)
• 1 su bardağı şeker
• 3 yumurta
• 1 su bardağı badem, irice doğranmış
• 120 g bitter çikolata, irice doğranmış
Yapılışı:
1- Arçelik Ankastre Fırın önceden 180 dereceye ısıtılır.
2- Un, kakao, karbonat, kabartma tozu ve tuz orta boy bir kaba elenir.
3- Arçelik Profesyonel Mutfak Makinesi Multi Şef içerisinde da sıcaklığındaki tereyağı, 3-4 dakika boyunca iyice yumuşayana kadar çırpılır. Ardından şeker ilave edilip 3-4 dakika daha çırpılır.
4- Hafif çırpılmış 2 yumurta da ilave edip 5 dakika daha çırpılır.
5- Unlu karışım azar azar eklenir ve bütün malzemeler bir araya gelene kadar karıştırılır.
6- Son olarak fındıklar ve çikolata parçaları da ilave edilir ve tahta bir kaşıkla tekrar karıştırılır.
7- Kabın içindeki hamurun yarısı alınır ve 30 cm uzunluğunda bir rulo haline getirilir. Yağlı kağıt üzerine çapraz olarak yerleştirilir. Aynı işlem kalan hamura da yapılır.
8- Ruloların tepesinden biraz bastırarak düzlenir. Kalan 1 yumurtanın beyazı hafif çırpılıp ruloların üzerine sürülür. Üzerlerine şeker serpilir.
9- Arçelik Ankastre Frın’da 25 dakika kadar pişirilir.
10- Pişirme süresinin yarısında tepsi çevrilir.
11- Ruloları fırından aldıktan sonra 20-30 dakika kadar soğuması beklenir. Bu sırada fırının derecesi 150 C’ye azaltılır.
12- Ruloları bir bıçak yardımıyla 1.5 – 2 cm genişliğinde dilimlere kesilir.
13- Kesilen biscottiler tel bir fırın tepsisine dizilir.
14- Tepsi tekrar fırına verilir 30 dakika daha pişirilir.
15- Biscotti’leriniz hazır, yanında Arçelik Türk Kahve Makinesi Telve ile sohbetinize keyif katın!
16- Afiyet olsun!
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