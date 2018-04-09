Aroması Çok Seviliyor: Birbirinden Leziz 3 Pratik Limonlu Tarif

1- Aromatik Bomba: Limonlu Muffin





Malzemeler:

• 3 yumurta

• 1 su bardağı şeker (200 ml.)

• 1 su bardağından 1 parmak az olacak şekilde yoğurt

• Yarım su bardağı sıvı yağ

• 5 su bardağı un

• 1 paket kabartma tozu

• 1 paket vanilya

• 5-6 damla limonun suyu

• Yarım limon kabuğu rendesi

Tarif:

1. Oda sıcaklığında beklettiğiniz yumurtaları ve şekeri Arçelik Eternity Mikser yardımıyla güzelce çırpın.

2. Yağı, limon suyu ve rendesini ve yoğurdu ekleyip tekrar Arçelik Eternity Mikser ile karıştırın.

3. Unu eleyerek karışıma ilave edin.

4. Ardından kabartma tozu ve vanilyayı da ekleyip güzelce karıştırın.

5. Karışımı muffin kalıbına boşaltın.

6. 180 dereceye ayarlanmış Arçelik Ankastre Fırında 20 dakika pişirin.

7. Muffinin pişip pişmediğini anlamak için kürdan kontrolü yapın. Kürdan temiz çıkıyorsa olmuş demektir!

8. Fırından sıcak sıcak çıkan muffinlerin üstüne bir rende yardımıyla limonun kabuklarını rendeleyin.

9. Pofuduk ve aromalı limonlu muffini afiyetle tüketebilirsiniz!

2- Limon ve Çikolatanın Eşsiz Uyumu: Limonlu Çikolata Soslu Baton Kek





Malzemeler:

Kek için;

• 3 adet yumurta

• 1 su bardağı toz şeker

• 1 su bardağı yoğurt

• ½ su bardağı zeytinyağı

• Tam dolu olacak şekilde 2 yemek kaşığı incecik limon kabuğu rendesi

• 1 yemek kaşığı limon aroması

• 1 buçuk su bardağı un

• 2 tatlı kaşığı kabartma tozu

• 1 çay kaşığı tuz

Çikolata sosu için;

• 80 gram çikolata

• 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

Tarif:

1. Fırını 180 dereceye ayarlayın.

2. Baton kek kalıbını, bir parça yumuşamış tereyağı ile güzelce yağlayın. Ardından içine un serpiştirin ve ters çevirip hafifçe tezgaha vurun ki fazla unu gitsin.

3. Bir çırpma kabında yumurta, şeker ve yoğurdu Arçelik Eternity Mikser ile çırpın.

4. Karışımın içine sıvıyağ, limon aroması ve limon rendesini koyun. (Mutlaka limon aroması olmalı)

5. Un, kabartma tozu ve tuzu da ekleyin ve karışana kadar çırpın. Fazla karıştırmamaya özen gösterin.

6. Hazırladığınız karışımı baton kek kalıbına dökün ve fırına verin.

7. Arçelik Ankastre Fırında yaklaşık 50 dakika pişirin.

8. Kekin pişip pişmediğini kürdan yardımıyla anlayabilirsiniz.

9. Pişen keki fırından çıkarıp ılımaya bırakın.

10. Çikolata sosu için gerekli olan çikolataları Arçelik Eternity Doğrayıcı ile doğrayın.

11. Doğranmış çikolataları ve Hindistan cevizi yağını ısıya dayanıklı bir kaba koyup küçük bir tencereyi 2 santimetre yüksekliğinde suyla doldurup Arçelik Ankastre Ocağına yerleştirin.

12. İçinde kaynayan su olan küçük tencerenin üzerine çikolata kabını yerleştirin.

13. Çikolataları koyduğunuz kabın suya değmediğine ve kabın içine su kaçmadığına emin olun.

14. Çikolata erimeye başlayınca eşit şekilde erimesini sağlamak için ara sıra karıştırın.

15. Çikolatalar tamamen eridiğinde ocağı kapatın.

16. Ilıyan kekin üzerine çikolata sosu gezdirin.

17. Ardından üzerini limon kabuğu rendesi ile süsleyip muhteşem uyumun tadını çıkarın!

EĞER KEK KARIŞIMINIZ ARTTIYSA ÇÖPE ATMAYIN!

Artan kek karışımı ile muffin hazırlayabilirsiniz.

1. Muffin kalıbına karışımı boşaltın ve 180 derece ayarlanmış Arçelik Ankastre Fırında pişirin.

2. Muffinlerin üzerine de aynı şekilde beyaz çikolata sosu eritin.

3. Afiyet olsun!

3- Pudra Şekeri O’na Bayılıyor: Limonlu Pofuduk Kek





Malzemeler:

• 3 yumurta

• 1 bardak süt

• 1,5 bardak toz şeker

• Yarım bardak sıvı yağ

• 1 paket vanilya

• 1 paket kabartma tozu

• 1 tane limon kabuğu rendesi

• 2,5 bardak un

Üzeri için;

• Pudra şekeri

Tarif:

1. Bir karıştırma kabının içine yumurtaları kırın.

2. Hemen ardından şekeri ilave edin ve Arçelik Eternity Mikserhızlı derecesinde karışım iyice köpük köpük olana kadar çırpın.

3. Ardından sütü de ilave ederek çırpmaya devam edin.

4. Sıvı yağı da ekleyerek çırpmaya devam edin.

5. Karışıma limon kabuğu rendesini ilave edin.

6. Vanilyayı da ekledikten sonra un ve kabartma tozunu eleyerek karışıma ekleyin.

7. Un ve kabartma tozunu ekledikten sonra karşımı mikserle değil, bir spatula veya tahta bir kaşık yardımıyla alttan üste doğru karıştırın.

8. Kullanacağınız kek kalıbını sıvı yağ ile yağlayın ve üzerine az miktarda un serpin.

9. Yağlanan ve unlanan kek kalıbına hazırladığınız kek karışımını boşaltın.

10. Birkaç kere sallayarak, hafifçe tezgaha vurun.

11. Arçelik Ankastre Fırını 170 derecede ısıtın.

12. Ardından keki fırına verin.

13. Kontrollü olarak 40 dakika boyunca pişirin.

14. Kürdan testini unutmayın!

15. Pişen keki fırından alın ve ılımaya bırakın.

16. Ilındıktan sonra keki ters çevirip çıkarın.

17. Kekin her yerine pudra şekeri serpiştirin.

18. Pofuduk keki afiyetle yiyin!

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