AÄŸÄ±z SulandÄ±ran 14 TatlÄ± Tarifi

1. Ä°Ã§i Kalpli Kek

Malzemeler:

Kakaolu hamur iÃ§in;

â€¢ 175 gram tereyaÄŸÄ± (oda sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nda yumuÅŸamÄ±ÅŸ)

â€¢ 3 yumurta

â€¢ 1 Ã§ay bardaÄŸÄ± toz ÅŸeker

â€¢ 2 Ã§ay fincanÄ± un

â€¢Â YarÄ±m yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± karbonat

â€¢Â 3 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tepeleme kakao

â€¢ 1 su bardaÄŸÄ± sÃ¼t

â€¢ 1 fiske tuz

â€¢ 1 paket vanilya

Sade hamur iÃ§in;

â€¢ 175 gram tereyaÄŸÄ± (oda sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nda yumuÅŸamÄ±ÅŸ)

â€¢ 3 yumurta

â€¢ 1 Ã§ay bardaÄŸÄ± toz ÅŸeker

â€¢ 2 Ã§ay fincanÄ± un

â€¢ YarÄ±m yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± karbonat

â€¢ 1 su bardaÄŸÄ± sÃ¼t

â€¢ 1 fiske tuz

â€¢ 1 paket vanilya

Tarif:

1. Ã–ncelikle unu bir kap iÃ§erisine eleyin ve Ã¼zerine karbonat ile tuzu ekleyip harmanlayÄ±n.

2. Derin bir kap iÃ§erisinde tereyaÄŸÄ± ve toz ÅŸekeri ArÃ§elik In Love Mikser ile krema kÄ±vamÄ±na gelinceye kadar Ã§Ä±rpÄ±n.

3. Ãœzerine yumurtalarÄ± ekleyip Ã§Ä±rpmaya devam edin.

4. SÃ¼t ilave edin ve karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.

5. Elde edilen sÄ±vÄ± karÄ±ÅŸÄ±ma unlu karÄ±ÅŸÄ±mÄ± ilave edin ve hafifÃ§e karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.

6. Baton kek kalÄ±bÄ±nÄ±zÄ± hafifÃ§e yaÄŸlayÄ±p unlayÄ±n.

7. HazÄ±rlanan sade kek hamurunu baton kek kalÄ±bÄ±na boÅŸaltÄ±n.

8. Ã–nceden Ä±sÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸ 170 dereceÂ ArÃ§elik Ankastre FÄ±rÄ±n'da 30-35 dakika piÅŸirin.

9. PiÅŸen kek soÄŸuduktan sonra kalÄ±ptan Ã§Ä±kartÄ±n ve 2 santimden az olacak ÅŸekilde dilimleyin.

10. Sade kek dilimlerini kÃ¼Ã§Ã¼k veya orta boy kalpli kurabiye kalÄ±bÄ± ile kesin.

11. Kakaolu kek hamurunu hazÄ±rlamak iÃ§in, aynÄ± tarifi kakao ekleyerek hazÄ±rlayÄ±n.

12. Kekin piÅŸirileceÄŸi kalÄ±bÄ± hafifÃ§e yaÄŸlayÄ±p unlayÄ±n.

13. Ä°Ã§erisine de yaklaÅŸÄ±k 3 kaÅŸÄ±k kakaolu kek hamurundan dÃ¶kÃ¼n.

14. Beyaz kalpli kekleri arada hiÃ§ boÅŸluk kalmayacak ÅŸekilde sÄ±ralayÄ±nÂ ve kalÄ±p iÃ§erisindeki hamurun Ã¼zerine yerleÅŸtirin.

15. Kalpli keklerin Ã¼zerine kalan kakaolu hamuru dÃ¶kÃ¼n.

16. Ã–nceden Ä±sÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸ 175 dereceÂ ArÃ§elik Ankastre FÄ±rÄ±n'da yaklaÅŸÄ±k 40 dakika piÅŸirin.

17. SoÄŸuduktan sonra dilimleyin.

18. Dilerseniz Ã¼zerine Ã§ikolata sosu dÃ¶kebilir veya meyve dilimleri koyabilirsiniz.

Afiyet olsun!Â Â

2.Kakaolu Muffin

Malzemeler:

â€¢ 2 yumurta

â€¢Â 1 su bardaÄŸÄ± toz ÅŸeker

â€¢Â Â¾ su bardaÄŸÄ± sÄ±vÄ± yaÄŸ

â€¢Â 1 su bardaÄŸÄ± sÃ¼t

â€¢Â 2 su bardaÄŸÄ± un

â€¢Â 3 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± kakao

â€¢Â 1 paket kabartma tozu

â€¢Â 1 paket vanilya

â€¢Â 1 limonun kabuklarÄ± (rendelenmiÅŸ)

â€¢Â 1 su bardaÄŸÄ± damla Ã§ikolata

â€¢Â Muffin kaplarÄ±

Tarif:

1. YumurtalarÄ±n akÄ±nÄ± ve sarÄ±larÄ±nÄ± ayÄ±rÄ±n.

2. YumurtanÄ±n beyazÄ±nÄ± 2 dakika boyunca Ã§Ä±rpÄ±n.

3. YumurtalarÄ±n sarÄ±larÄ±na ÅŸeker ilave edin ve ÅŸeker eriyene kadar ArÃ§elik In Love MikserÂ Ã§Ä±rpÄ±n.

4. Ã‡Ä±rptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iki karÄ±ÅŸÄ±mÄ± birleÅŸtirin ve iyice karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.

5. Ãœzerine sÄ±vÄ± yaÄŸÄ± ve sÃ¼tÃ¼ de ekleyerek karÄ±ÅŸtÄ±rmaya devam edin.

6. Unu, vanilyayÄ± ve kabartma tozunu bir kaba eleyerek karÄ±ÅŸÄ±mÄ±n iÃ§erisine ekleyin.

7. Ã‡ikolatayÄ± ve limon kabuÄŸu rendesini elde ettiÄŸiniz muffin karÄ±ÅŸÄ±mÄ±na ekleyin.

8. Ãœzerinde bir parmak boÅŸluk kalacak ÅŸekilde, muffin karÄ±ÅŸÄ±mÄ±nÄ± muffin kalÄ±plarÄ±na dÃ¶kÃ¼n.

9. Muffinlerin Ã¼zerine damla Ã§ikolatalardan ekleyin.

10. Ã–nceden Ä±sÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸ 180 dereceÂ ArÃ§elik Ankastre FÄ±rÄ±n'da, Ã¼zeri Ã§atlayana dek 20 dakika piÅŸirin.

Afiyet olsun!

3.Marmelat Dolgulu Kalp Kurabiye

Â

Malzemeler:

â€¢Â 125 gr tereyaÄŸÄ±

â€¢Â 1/2 su bardaÄŸÄ± pudra ÅŸekeri

â€¢Â 1 limon kabuÄŸunun rendesi

â€¢Â 4 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± sÄ±vÄ± yaÄŸ

â€¢Â 1 yumurtanÄ±n akÄ±

â€¢Â 3 su bardaÄŸÄ± un

â€¢Â 1 paket vanilya

â€¢Â 1 paket kabartma tozu

â€¢Â Kalpli kurabiye kalÄ±bÄ± (BÃ¼yÃ¼k ve kÃ¼Ã§Ã¼k boy)

ArasÄ± iÃ§in;

â€¢Â Ä°stediÄŸiniz reÃ§el veya marmelat

Ãœzeri iÃ§in;

â€¢Â Pudra ÅŸekeri

Tarif:

1. TereyaÄŸÄ±nÄ±, pudra ÅŸekerini ve limon kabuÄŸu rendesini hamur yoÄŸuracaÄŸÄ±nÄ±z kaba alÄ±n.

2. Krema kÄ±vamÄ±na gelene kadar 4 dakika boyunca ArÃ§elik In Love Mikser yardÄ±mÄ± ile Ã§Ä±rpÄ±n.

3. Ã‡Ä±rpmaya devam ederken sÄ±vÄ± yaÄŸÄ± da ilave edin.

4. ArdÄ±ndan yumurta akÄ±nÄ± da ilave edin.

5. Daha sonra tÃ¼m malzemeler birbirine karÄ±ÅŸana dek Ã§Ä±rpma iÅŸlemine devam edin.

6. BaÅŸka bir kaba unu, vanilyayÄ± ve kabartma tozunu sÃ¼zgeÃ§ yardÄ±mÄ± ile eleyin.

7. ElemiÅŸ olduÄŸunuz unu, karÄ±ÅŸÄ±ma ekleyerek ele yapÄ±ÅŸmayan bir hamur elde edene kadar yoÄŸurun.

8. Hamuru streÃ§ filme sarÄ±p yarÄ±m saat kadar buzdolabÄ±nda dinlendirin.

9. Hamuru ikiye ayÄ±rÄ±n. TezgahÄ±n Ã¼stÃ¼ne hafifÃ§e un serpin. Unlu tezgahta hamuru, merdane ile yarÄ±m cm kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nda aÃ§Ä±n.

10. BÃ¼yÃ¼k kalp kalÄ±bÄ± ile kesebildiÄŸiniz kadar kalp ÅŸekli elde ettikten sonra ince spatula ile hafif yaÄŸlÄ± tepsiye aktarÄ±n.

11. Kalan hamur parÃ§alarÄ±nÄ± ikinci parÃ§aya birleÅŸtirip tekrar aÃ§Ä±n.

12. Kalp ÅŸekilleri kesin ve yine tepsiye aktarÄ±n.

13. Ufak kalp kalÄ±bÄ± ile de hamurun ortalarÄ±nÄ± kesip Ã§Ä±karÄ±n.

14. Ä°Ã§i dolu ve boÅŸ kalplerin aynÄ± sayÄ±da olmasÄ±na dikkat edin.

15. TÃ¼m hamura ÅŸekil verildikten sonra, Ã¶nceden Ä±sÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸ 160 derecede ArÃ§elik Ankastre FÄ±rÄ±n'da 15 dakika piÅŸirin.

16. SoÄŸuduktan sonra kalp kurabiyeye; ortasÄ±na Ã§ok kenarlara az olacak kadar viÅŸne reÃ§elinden sÃ¼rÃ¼n.

17. Ä°Ã§i boÅŸ Ã§erÃ§eve ÅŸeklinde olan kurabiyeyi Ã¼stÃ¼ne kapatÄ±n.

18. TÃ¼m kurabiyeleri birleÅŸtirdikten sonra, Ã¼zerlerine pudra ÅŸekeri serperek viÅŸnenin keyfini Ã§Ä±karÄ±n!

4. Profiterol

Profiterol toplarÄ± iÃ§in;

â€¢Â 250Â ml. su

â€¢Â 175 gr. un

â€¢Â Bir Ã§imdik tuz

â€¢Â 110 gr. tereyaÄŸÄ±

â€¢Â 4-5 adet yumurta

PastacÄ± KremasÄ± iÃ§in;

â€¢Â 500 ml. sÃ¼t

â€¢Â 150 gr. toz ÅŸeker

â€¢Â 40 gr. tereyaÄŸÄ±

â€¢Â 5 adet yumurtanÄ±n sarÄ±sÄ±

â€¢Â 60 gr. un

â€¢Â 50 gr. mÄ±sÄ±r niÅŸastasÄ±

â€¢Â 1 adet vanilya (Ã§ubuk)

Ãœzeri iÃ§in;

â€¢Â 200 gr. krema

â€¢Â 300 gr. bitter Ã§ikolata

â€¢Â Pudra ÅŸekeri

Tarif:

Profiterol toplarÄ± iÃ§in;

1. Su tereyaÄŸÄ± ve tuzuÂ ArÃ§elik Ankastre Ocak'a koyunÂ

2. TereyaÄŸÄ± eridikten sonra unu ilave ederek spatula ile karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.

3. SoÄŸumaya yakÄ±n, iÃ§erisine teker teker yumurtalarÄ± kÄ±rÄ±n ve mikser yardÄ±mÄ±yla hÄ±zlÄ± devirde karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.

4. 4 yumurtayÄ± koyduktan sonra, hamur koyu mayonez kÄ±vamÄ±nda olmalÄ±dÄ±r.

5. EÄŸer harcÄ±nÄ±z doÄŸru kÄ±vamdaysa 5 inci yumurtayÄ± kÄ±rmayÄ±n!

6. Hamur mayonez kÄ±vamÄ±na geldiÄŸinde sÄ±kma torbasÄ±na alÄ±n ve yaÄŸlÄ± kaÄŸÄ±t serdiÄŸiniz tepsiye kÃ¼Ã§Ã¼k toplar halinde, birbirlerine Ã§ok bitiÅŸik olmayacak ÅŸekilde sÄ±kÄ±n.

7. Ã–nceden Ä±sÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸ 190 derece ArÃ§elik Ankastre FÄ±rÄ±n'da 15 dakika piÅŸirin.

Krema iÃ§in;

â€¢Â SÃ¼tÃ¼ bir tencereye aldÄ±ktan sonra iÃ§erisine vanilya tohumlarÄ±nÄ± koyarak Ä±sÄ±tmaya baÅŸlayÄ±n.

â€¢Â Åžeker ve yumurta sarÄ±larÄ±nÄ± iyice Ã§Ä±rpÄ±n.

â€¢Â ArdÄ±ndan un, tereyaÄŸÄ± ve niÅŸastayÄ± ekleyin.

â€¢Â SÃ¼tÃ¼ bu karÄ±ÅŸÄ±ma Ä±lÄ±tarak karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n ve tÃ¼m karÄ±ÅŸÄ±mÄ± tekrar tencereye alarak ateÅŸin Ã¼zerinde sÃ¼rekli karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.

â€¢Â Muhallebi kÄ±vamÄ±na getirene dek karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.

â€¢Â PastacÄ± kremanÄ±zÄ± sÄ±kma torbasÄ±na boÅŸaltÄ±n.

BirleÅŸtirmek iÃ§in;

â€¢Â Ãœzeri iÃ§in; kremayÄ± Ä±sÄ±tÄ±p kenara alÄ±n.

â€¢Â Ã‡ikolatalarÄ± kÄ±rÄ±p iÃ§inde eritin ve Ä±lÄ±tÄ±n.

â€¢Â Profiterol toplarÄ±nÄ±n alt kÄ±smÄ±ndan parmaÄŸÄ±nÄ±zla bir delik aÃ§Ä±p kremayÄ± iÃ§lerine sÄ±kÄ±n.

â€¢Â Servis tabaÄŸÄ±na aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z toplarÄ±n Ã¼stÃ¼ne Ã§ikolata sosunu dÃ¶kÃ¼p, afiyetle yiyin!

5. Kakaolu Cupcake

Malzemeler:

â€¢Â 3 yumurta

â€¢Â 1 su bardaÄŸÄ± toz ÅŸeker

â€¢Â YarÄ±m su bardaÄŸÄ± sÄ±vÄ± yaÄŸ

â€¢Â 1 portakalÄ±n kabuÄŸu (rendelenmiÅŸ)

â€¢Â 1 portakalÄ±n suyu

â€¢Â 1 su bardaÄŸÄ± damla Ã§ikolata

â€¢Â 2 Ã§orba kaÅŸÄ±ÄŸÄ± kakao

â€¢Â 2 su bardaÄŸÄ± un

â€¢Â 1 paket kabartma tozu

â€¢Â 1 paket vanilya

â€¢Â KÄ±rmÄ±zÄ± kek kaÄŸÄ±tlarÄ±

KremasÄ± iÃ§in;

â€¢Â 2 poÅŸet sade krem ÅŸanti

â€¢Â 1 su bardaÄŸÄ± soÄŸuk sÃ¼t

â€¢Â Sevgililer gÃ¼nÃ¼ne Ã¶zel renkli ÅŸekerler

Tarif:

1. Un, kabartma tozu, kakaoyu bir kabÄ±n iÃ§inde karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.

2. Yumurtalarla ÅŸekeri derin bir kabÄ±n iÃ§inde ArÃ§elik In Love Mikser ile Ã§Ä±rpÄ±n.

3. Portakal suyu, sÄ±vÄ± yaÄŸ, sÃ¼tlÃ¼ sirkeli karÄ±ÅŸÄ±mÄ± ve vanilyayÄ± ilave edip bir sÃ¼re daha Ã§Ä±rpÄ±n.

4. Portakal kabuklarÄ±nÄ±, damla Ã§ikolatalarÄ± ve unlu karÄ±ÅŸÄ±mÄ± ekleyip karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.

5. Muffin kalÄ±plarÄ±na paylaÅŸtÄ±rÄ±n.

6. 180 derecede Ä±sÄ±nmÄ±ÅŸ ArÃ§elik Ankastre FÄ±rÄ±n'da yaklaÅŸÄ±k 20 dakika piÅŸirin.

7. Krem ÅŸantiyi mikser yardÄ±mÄ±yla Ã§Ä±rpÄ±n ve sÄ±kma torbasÄ±na boÅŸaltÄ±n.

8. SoÄŸuyunca cupcakelerin Ã¼zerine krem ÅŸantiyi sÄ±kÄ±n.

9. AldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z renkli sÃ¼slemelerle cupcakenizi sÃ¼sleyin.

10. KÄ±rmÄ±zÄ± kek kaÄŸÄ±tlarÄ±na yerleÅŸtirin.

Afiyet olsun!

6. Kalpli Makaronlar

Malzemeler:

Makaron hamuru iÃ§in;

â€¢Â 100 gr. ince Ã§ekilmiÅŸ ÅŸeker

â€¢Â 50 gr. ince Ã§ekilmiÅŸ badem

â€¢Â 2 yumurtanÄ±n akÄ±

â€¢Â 4 Ã§orba kaÅŸÄ±ÄŸÄ± ÅŸeker

â€¢Â KÄ±rmÄ±zÄ± gÄ±da boyasÄ±

Ã‡ikolatalÄ± krema iÃ§in;

â€¢Â 1 paket bitter Ã§ikolata

â€¢Â 1 Ã§ay bardaÄŸÄ± krema

â€¢Â 30 gr. tereyaÄŸÄ±

Tarif:

1. Ä°nce Ã§ekilmiÅŸ ÅŸekeri ve file bademi ArÃ§elik In Love Mikser yardÄ±mÄ±yla alÄ±p ince un kÄ±vamÄ±na getirin.

2. KarÄ±ÅŸÄ±mÄ±n iÃ§ine kÄ±rmÄ±zÄ± gÄ±da boyasÄ± ekleyin.

3. Yumurta aklarÄ±nÄ± mikserin orta hÄ±zÄ±nda kÃ¶pÃ¼k kÃ¶pÃ¼k oluncaya kadar beÅŸ dakika boyunca Ã§Ä±rpÄ±n.

4. Mikserin gÃ¼cÃ¼nÃ¼ artÄ±rÄ±p 4 Ã§orba kaÅŸÄ±ÄŸÄ± ÅŸekeri azar azar ekleyin.Â

5. Bademli karÄ±ÅŸÄ±mÄ± elekten geÃ§irin.

6. YarÄ±sÄ±nÄ± Ã¶nceden hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z yumurta akÄ± karÄ±ÅŸÄ±mÄ±na ilave edin.

7. Tahta bir kaÅŸÄ±kla yavaÅŸÃ§a karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.

8. Kalan bademli karÄ±ÅŸÄ±ma ekleyip, mus kÄ±vamÄ±nda oluncaya kadar karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.Â

9. Hamuru sÄ±kma torbasÄ±na aktardÄ±ktan sonra, kaÄŸÄ±t serili fÄ±rÄ±n tepsisine 2 santimetre aralÄ±k olacak ÅŸekilde dairesel hareketlerle hamuru sÄ±kÄ±n.

10. Birinci tepsiyi 170 dereceye ayarlÄ± ArÃ§elik Ankastre FÄ±rÄ±n'da orta rafta piÅŸirin.

11. FÄ±rÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±p ikinci tepsideki makaronlarÄ± da aynÄ± ÅŸekilde piÅŸirin.

12. PiÅŸen makaronlarÄ± soÄŸumasÄ± iÃ§in bekletin.Â

13. SoÄŸuduktan sonra kalpli kalÄ±plarla makaronlara bastÄ±rÄ±n.

14. Tepsiden Ã§Ä±karÄ±p, iki makaron arasÄ±na Ã§ikolatalÄ± kremayÄ± sÃ¼rÃ¼n.

15. Tost ÅŸeklinde kapatÄ±n.



Ã‡ikolatalÄ± krema iÃ§in;

â€¢Â Ã‡ikolatalÄ± ganaj iÃ§in bÄ±Ã§akla kÄ±yÄ±lmÄ±ÅŸ bitter Ã§ikolata ve tereyaÄŸÄ±nÄ± benmari usulÃ¼ eritin.

â€¢Â KremayÄ± ekleyip karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ktan sonra soÄŸumaya bÄ±rakÄ±n.

â€¢Â MakaronlarÄ±n arasÄ±na Ã§ikolatalÄ± karÄ±ÅŸÄ±mdan sÃ¼rÃ¼n.

â€¢Â Bir gÃ¼n buzdolabÄ±nda beklettikten sonra aÅŸkla servis edebilirsiniz!

7. Cake Pops

Kek Malzemeleri:

â€¢Â 4 adet yumurta

â€¢Â 1 su bardaÄŸÄ± toz ÅŸeker

â€¢Â 1 su bardaÄŸÄ± sÄ±vÄ±yaÄŸ

â€¢Â 1 su bardaÄŸÄ± sÃ¼t

â€¢ 1,5 paket kabartma tozu

â€¢Â 1 paket vanilya

â€¢Â 2 su bardaÄŸÄ± tepeleme un

Kekin yapÄ±lÄ±ÅŸÄ±;

â€¢Â Yumurta ve ÅŸekeri mikser yardÄ±mÄ±yla 10 dakika Ã§Ä±rpÄ±n.

â€¢Â DiÄŸer malzemeleri de sÄ±rasÄ±yla ekleyip Ã§Ä±rpmaya devam edin.

â€¢Â YaÄŸlanmÄ±ÅŸ kalÄ±ba dÃ¶kÃ¼p 180 derece fÄ±rÄ±nda piÅŸirin.

KremasÄ± iÃ§in;

â€¢Â 2 su bardaÄŸÄ± sÃ¼t

â€¢Â 1 Ã§ay bardaÄŸÄ± tozÅŸeker

â€¢Â 1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± un

â€¢Â 1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± niÅŸasta

â€¢Â 1 paket vanilya

â€¢Â 1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tereyaÄŸÄ±

â€¢Â 1 kutu krema

â€¢Â Benmari usulÃ¼ eritilmiÅŸ Ã§ikolata

â€¢Â Uzun Ã§ubuklar

â€¢Â Arzu ettiÄŸiniz sÃ¼sler

Tarif:

1. PiÅŸen keki ArÃ§elik In Love DoÄŸrayÄ±cÄ±'dan iyice geÃ§irin.

2. KremanÄ±n malzemelerini ocakta iyice piÅŸirin ve kaynayÄ±nca kenara alÄ±p mikserle Ã§Ä±rparak soÄŸutun.

3. DiÄŸer taraftan kremayÄ± bir kaba alÄ±p Ã§Ä±rparak krem ÅŸanti haline getirin.

4. Krem ÅŸanti haline getirdiÄŸimiz kremamÄ±zÄ± soÄŸuyan muhallebimizin iÃ§ine katÄ±p yine mikserle Ã§Ä±rpÄ±n.

5. OluÅŸan hamurdan parÃ§alar kopartÄ±p ceviz bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde yuvarlayÄ±n.

6. YaÄŸlÄ± kaÄŸÄ±dÄ±n Ã¼zerine dizin.

7. ErittiÄŸiniz Ã§ikolataya Ã§ubuklarÄ±n ucunu batÄ±rÄ±p top haline getirdiÄŸiniz cake popslarÄ± batÄ±rÄ±n. FazlasÄ±nÄ± boÅŸ bir yere akÄ±tÄ±n.

8. KurumasÄ± ve yapÄ±ÅŸmasÄ± iÃ§in bekleyin.

9. Sonra toplarÄ± tekrar erittiÄŸiniz Ã§ikolataya tamamÄ± ile batÄ±rÄ±n.

10. Ã‡ikolatalar kurumaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda renkli ÅŸekerlere batÄ±rÄ±n.

11. Cake popslar kuruduÄŸu zaman 1 saat buzdolabÄ±nda bekletin.

8. Revani

Malzemeler:

â€¢Â 3 yumurta

â€¢Â 1Â su bardaÄŸÄ± yoÄŸurt

â€¢Â 1 su bardaÄŸÄ± toz ÅŸeker

â€¢Â YarÄ±m Ã§ay bardaÄŸÄ± sÄ±vÄ± yaÄŸ

â€¢Â 2 su bardaÄŸÄ± irmik

â€¢Â 1 su bardaÄŸÄ± un

â€¢Â 1 paket kabartma tozu

â€¢Â 1 paket vanilya

Åžerbeti iÃ§in;

â€¢Â 5 su bardaÄŸÄ± toz ÅŸeker

â€¢Â 5 su bardaÄŸÄ± su

â€¢Â YarÄ±m limon

Tarif:

1. Yumurta ve toz ÅŸekeri ArÃ§elik In Love Mikser yardÄ±mÄ±yla kÃ¶pÃ¼rene dek Ã§Ä±rpÄ±n.Â

2. YoÄŸurt ve sÄ±vÄ± yaÄŸ ekleyip Ã§Ä±rpmaya devam edin.

3. Ä°rmik, un, kabartma tozu ve vanilya ilavesi ile karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±p koyu kÄ±vamlÄ± bir kek hamuru elde edin.

4. Yuvarlak bir borcam tepsisi iÃ§erisine boÅŸaltÄ±p yaydÄ±rÄ±rÄ±n.Â

5. Ã–nceden Ä±sÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸ 200 dereceÂ ArÃ§elik Ankastre FÄ±rÄ±n'da, revaniyi kÄ±zarÄ±ncaya kadar piÅŸirin.Â

6. PiÅŸen revani keki soÄŸumaya bÄ±rakÄ±n.Â

7. Kalpli kek kalÄ±bÄ±nÄ±zÄ± revaniye bastÄ±rarak kalp ÅŸekli elde edin.

Åžerbetini hazÄ±rlamak iÃ§in;

â€¢Â Åžekeri ve suyu bir tencereye alÄ±p kaynatmaya baÅŸlatÄ±n.

â€¢Â KÄ±vam almaya baÅŸlayan ÅŸerbetin iÃ§erisine limon suyu sÄ±kÄ±p ocaktan alÄ±n.Â

â€¢Â IlÄ±maya baÅŸlayan ÅŸerbeti, soÄŸuk revaniÂ kekininÂ Ã¼zerine dÃ¶kÃ¼n.Â

â€¢Â Ãœzerini bir tepsi ile kapatÄ±p, ÅŸerbetini Ã§ekmesini bekleyin.Â

â€¢Â Åžerbetini Ã§ekip iyice soÄŸumuÅŸ olan revaninin Ã¼zerini pudra ÅŸekeri ile sÃ¼sleyin.

Afiyet olsun!

9. Sufle

Malzemeler:

â€¢Â 3 adet yumurta

â€¢Â 80 gram bitter Ã§ikolata

â€¢Â 2 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tereyaÄŸÄ±

â€¢Â 3 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± un

â€¢Â 2 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± toz ÅŸeker

â€¢Â 1 Ã§imdik tuz

â€¢Â 1 paket vanilya

â€¢Â KalÄ±plarÄ± yaÄŸlamak iÃ§in;

â€¢Â TereyaÄŸÄ±

â€¢Â Kakao

â€¢Â Un

Ãœzeri iÃ§in;

â€¢Â Pudra ÅŸekeri

Tarif:

1. TereyaÄŸÄ± ve bitter Ã§ikolatayÄ±, kÄ±sÄ±k ateÅŸte eritin. Eridikten sonra Ä±lÄ±nmasÄ± iÃ§in bekleyin.

2. Yumurtalara toz ÅŸeker ilave ettikten sonra ArÃ§elik In Love Mikser yardÄ±mÄ±yla krema haline gelene kadar Ã§Ä±rpÄ±n.

3. Ã‡Ä±rpÄ±lmÄ±ÅŸ yumurta karÄ±ÅŸÄ±mÄ±na eritilmiÅŸ tereyaÄŸÄ±nÄ± ve bitter Ã§ikolatayÄ± ekleyin.

4. ElenmiÅŸ un, vanilya ve tuzu katÄ±n. TÃ¼m malzemeyi bir spatula yardÄ±mÄ±yla hÄ±zlÄ±ca karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.

5. FÄ±rÄ±n kaplarÄ±nÄ± Ã¶ncelikle tereyaÄŸÄ± ile yaÄŸlayÄ±n.

6. Ãœzerlerine un serpiÅŸtirin. Unun fazlasÄ±nÄ± silkeleyin.

7. Sufle karÄ±ÅŸÄ±mÄ±nÄ±, kaplarÄ±n Ã¼zerinde iki parmak pay kalacak ÅŸekilde paylaÅŸtÄ±rÄ±n.

8. Ã–nceden Ä±sÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸ 200 derece ArÃ§elik Ankastre FÄ±rÄ±n'da, sufleleri yaklaÅŸÄ±k 8 dakika piÅŸirin.

9. Oda sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nda 1 dakika kadar beklettikten sonra ters Ã§evirerek servis tabaÄŸÄ±na Ã§Ä±kartÄ±n.Â

10. Pudra ÅŸekeri ilavesi ile servis edin.Â

11. Dilerseniz, sufle tabaÄŸÄ± renkli soslarla sÃ¼sleyebilirsiniz.

10. Beze

Malzemeler:

â€¢Â 4 adet yumurta akÄ±

â€¢Â 4 Ã§ay bardaÄŸÄ± pudra ÅŸekeri

â€¢Â 1 Ã§imdik tuz

â€¢Â Ä°stediÄŸiniz renk gÄ±da boyalarÄ±

Tarif:

1. Yumurta aklarÄ±nÄ± dikkatli bir ÅŸekilde ayÄ±rÄ±n. AyÄ±rdÄ±ktan sonra cam bir karÄ±ÅŸtÄ±rma kabÄ±na alÄ±n.

2. Yumurta beyazlarÄ±na bir Ã§imdik tuz ekleyin ve ArÃ§elik In Love Mikser dÃ¼ÅŸÃ¼k gÃ¼Ã§te Ã§Ä±rpmaya baÅŸlayÄ±n.

3. Pudra ÅŸekerini azar azar ekleyin.

4. Mikserin gÃ¼cÃ¼nÃ¼ artÄ±rarak karÄ±ÅŸÄ±mÄ± 20-25 dakika Ã§Ä±rpÄ±n.

5. DilediÄŸiniz renkteki gÄ±da boyalarÄ±nÄ±, kÃ¼rdan ucuyla ilave edin.Â

6. KarÄ±ÅŸÄ±m katÄ± bir hal almamalÄ± ve parmak aranÄ±za alÄ±p dokunduÄŸunuzda elinize ÅŸeker kÄ±rÄ±ntÄ±sÄ± gelmemesi Ã¶nemli kriterlerdir!

7. Rengarenk dev bir kÃ¶pÃ¼k halini alan beze karÄ±ÅŸÄ±mÄ±nÄ± krema poÅŸetine alÄ±n.

8. Arzu ettiÄŸiniz ÅŸekildeki ucu, poÅŸetin uÃ§ kÄ±smÄ±na yerleÅŸtirin.

9. FÄ±rÄ±n tepsisine yaÄŸlÄ± kaÄŸÄ±tlarÄ± aÃ§tÄ±ktan sonra, bezeleri tepsiye aralÄ±klÄ± olarak sÄ±kÄ±n.

10. Ã–nceden Ä±sÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸ 100 derece ArÃ§elik Ankastre FÄ±rÄ±n'da, 90 dakika kadar piÅŸirin.Â

11. DÃ¼ÅŸÃ¼k Ä±sÄ±da sertleÅŸene kadar piÅŸirdiÄŸiniz bezeleri, Ä±lÄ±nana kadar fÄ±rÄ±nda bekletin.Â

12. SoÄŸuduktan sonra rengarenk dev kÃ¶pÃ¼klerin mucizesinin keyfini Ã§Ä±kartÄ±n!

11. Waffle

Malzemeler:

â€¢Â 2 adet yumurta

â€¢Â 1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± toz ÅŸeker

â€¢Â 1 paket kabartma tozu

â€¢Â 1 paket vanilya

â€¢Â 1 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ±na yakÄ±n tuz

â€¢Â YaklaÅŸÄ±k 1,5 su bardaÄŸÄ± un

â€¢Â 1 su bardaÄŸÄ±ndan biraz fazla sÃ¼t

â€¢Â Ã‡eyrek su bardaÄŸÄ± sÄ±vÄ± yaÄŸÄ±

â€¢Â SÃ¼rÃ¼lebilir Ã§ikolata

â€¢Â Portakal

â€¢Â Muz

â€¢Â Kivi

â€¢Â Ceviz, badem, damla Ã§ikolata, fÄ±stÄ±k, fÄ±ndÄ±kÂ (Ä°stediÄŸiniz herhangi yemiÅŸ)

Tarif:

1. YumurtalarÄ±n sarÄ± ve beyazlarÄ±nÄ± ayÄ±rÄ±n.Â

2. Yumurta aklarÄ±na vanilya ekleyerek ArÃ§elik In Love Mikser yardÄ±mÄ±yla Ã§Ä±rpÄ±n.Â

3. Ã‡Ä±rptÄ±ktan sonra, yumurta sarÄ±larÄ± ve ÅŸekeri de Ã§Ä±rpÄ±n.Â

4. Ã–nceden kÃ¶pÃ¼rttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z yumurta aklarÄ±nÄ±n iÃ§ine sÃ¼tÃ¼, sÄ±vÄ± yaÄŸ ve kabartma tozunu ekleyin.Â

5. Elde ettiÄŸiniz karÄ±ÅŸÄ±mÄ±n iÃ§ine unu yavaÅŸÃ§a dÃ¶kÃ¼n.Â

6. Son olarak karÄ±ÅŸÄ±ma, yumurta sarÄ±larÄ± ile hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ÅŸekerli karÄ±ÅŸÄ±mÄ± ilave edin.Â

7. EÄŸer waffle makineniz yoksa dert etmeyin! ArÃ§elik Tost MakinasÄ±'nÄ± iyice kÄ±zdÄ±rÄ±n ve ardÄ±ndan waffle hamurunu dÃ¶kerek piÅŸirin.Â

8. Hamur sÄ±cakken Ã¼stÃ¼ne Ã§ikolata sosu sÄ±kÄ±n, dilediÄŸiniz meyve ve yemiÅŸleri dizin.Â

9. Her Ã§atalÄ± aÅŸkla yiyeceksiniz!

12. Limonlu Cheesecake

Malzemeler:

â€¢Â 3 paket yulaflÄ± biskÃ¼vi

â€¢Â 90 gram tereyaÄŸÄ±

KremasÄ± iÃ§in;

â€¢Â 750 gram labne peyniri

â€¢Â 150 gram krema

â€¢Â 250 gram mascarpone peyniri

â€¢Â 280 gram pudra ÅŸekeri

â€¢Â 1 adet yumurta sarÄ±sÄ±

â€¢Â 2 adet rendelenmiÅŸ limon kabuÄŸu

â€¢Â 1 adet limon suyu

Tarif:

1. YulaflÄ± biskÃ¼vileri kÃ¼Ã§Ã¼k parÃ§alar halinde kÄ±rÄ±n.Â

2. KÄ±rdÄ±ktan sonra ArÃ§elik Multi Åžef Profesyonel Mutfak Makinesi mutfak robotunun haznesine aktarÄ±n. Oda sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nda beklettiÄŸiniz tereyaÄŸÄ± ile hamur haline gelene kadar karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.

3. Cheesecake tabanÄ± olarak kullanacaÄŸÄ±nÄ±z yulaf biskÃ¼vili hamuru, kelepÃ§eli bir tart kalÄ±bÄ±nÄ±n tabanÄ±na yayÄ±n.Â

4. Ãœzerini bir spatula yardÄ±mÄ±yla dÃ¼zeltin.

6. Yumurta sarÄ±sÄ± ve pudra ÅŸekerini ayrÄ± bir kapta ArÃ§elik In Love Mikser yardÄ±mÄ±yla Ã§Ä±rpÄ±n.Â

7. Limon kabuklarÄ±nÄ± rendeleyin.

8. RendelenmiÅŸ limon kabuklarÄ± ve suyunu ekledikten sonra karÄ±ÅŸtÄ±rma iÅŸlemini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼n.

9. Labne peyniri, mascarpone peyniri ve krema eklediÄŸiniz karÄ±ÅŸÄ±mÄ± mikser ile pÃ¼rÃ¼zsÃ¼z bir kÄ±vam elde edene kadar Ã§Ä±rpÄ±n.

10. KelepÃ§eli kek kalÄ±bÄ± tabanÄ±nda bulunan biskÃ¼vi katÄ±na Ã¼zerine hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kremayÄ± eÅŸit oranda yayÄ±n.

11. Cheescakeâ€™nin Ã¼stÃ¼nÃ¼ kap veya streÃ§ film ile kapatÄ±n.

12. En az 5 saat kadar buzdolabÄ±nda bekletin.

13. Ãœzerine rendelenmiÅŸ limon kabuklarÄ± serpiÅŸtirerek hoÅŸ bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼m elde edin!

13.TarÃ§Ä±nlÄ± Kalp Kurabiye

Malzemeler:

â€¢Â YarÄ±m paket margarin (oda Ä±sÄ±sÄ±nda yumuÅŸamÄ±ÅŸ)

â€¢Â 1 Ã§ay bardaÄŸÄ± pudra ÅŸekeri

â€¢Â 2 su bardaÄŸÄ±na yakÄ±n un

â€¢Â 2 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tarÃ§Ä±n

â€¢Â 1 paket vanilya

â€¢Â 1 paket kabartma tozu

Tarif:

1. Pudra ÅŸekeri ve margarini bir karÄ±ÅŸtÄ±rma kabÄ±na alÄ±n.

2. ArdÄ±ndan, pÃ¼rÃ¼zsÃ¼z bir kÄ±vam alana kadar ArÃ§elik In Love Mikser yardÄ±mÄ±yla Ã§Ä±rpÄ±n.

3. Ãœzerine tarÃ§Ä±n ve vanilyayÄ± ekleyip Ã§Ä±rpmaya devam edin.

4. Daha sonra yavaÅŸÃ§a un ve kabartma tozunu ekleyin.

5. Ele yapÄ±ÅŸmayacak bir kÄ±vam alana kadar yoÄŸurun.

6. Bir merdane yardÄ±mÄ±yla hamuru aÃ§Ä±p, kalp ÅŸeklindeki kurabiye kalÄ±plarÄ±yla parÃ§alar Ã§Ä±karÄ±n.

7. FÄ±rÄ±n tepsisine yaÄŸlÄ± kaÄŸÄ±t serin.

8. Ã–nceden Ä±sÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸ 170ÂArÃ§elik Ankastre FÄ±rÄ±n'da derece fÄ±rÄ±na kurabiyeleri verin.

9. Hafif kÄ±zarana kadar piÅŸirin.

10. PiÅŸtikten sonra, Ã¼zerine ince ÅŸeritler halinde Ã§ikolata sosu sÄ±kÄ±n.

11. TarÃ§Ä±nlÄ± kurabiyelerin keyfini Ã§Ä±karÄ±n!

14. Brownie

Keki iÃ§in;

â€¢Â 2 Su bardaÄŸÄ± toz ÅŸeker

â€¢Â 4 yumurta

â€¢Â 1 Paket vanilya

â€¢Â 1 Paket kabartma tozu

â€¢Â 200 gr. eritilmiÅŸ margarin

â€¢Â 1 Su bardaÄŸÄ± sÃ¼t

â€¢Â 50 gr. kakao

â€¢Â 5 Su bardaÄŸÄ± un

Ã‡ikolata sosu iÃ§in;

â€¢Â 1 su bardaÄŸÄ± sÃ¼t

â€¢Â 1 su bardaÄŸÄ± su

â€¢Â 1,5 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± kakao

â€¢Â 4 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± toz ÅŸeker

â€¢Â 1,5 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± un

Tarif:

1. GeniÅŸ bir kapta ÅŸekeri ve yumurtayÄ± kÃ¶pÃ¼rene kadar ArÃ§elik In Love Mikser yardÄ±mÄ± ile Ã§Ä±rpÄ±n.

2. ÃœstÃ¼ne vanilyayÄ±, kabartma tozunu, margarini, sÃ¼tÃ¼ ve kakaoyu da ilave ettikten sonra tekrar Ã§Ä±rpÄ±n.

3. YavaÅŸ yavaÅŸ unu ilave edip iyice karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.

4. HazÄ±r olan kek hamurunu bir cam kalÄ±ba dÃ¶kÃ¼n.

5. Ã–nceden Ä±sÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸ 170 dereceÂ ArÃ§elik Ankastre FÄ±rÄ±n'da yarÄ±m saat piÅŸirin.

6. Ã‡ikolata sosunu hazÄ±rlamak iÃ§in, sos malzemelerini bir tencereye alÄ±p karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.

7. Daha sonra ocaÄŸa koyup kaynamasÄ±nÄ± bekleyin. DevamlÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.

8. KaynayÄ±nca altÄ±nÄ± kÄ±sÄ±p 1-2 dakika daha kaynatÄ±n.

9. Kekler soÄŸuduÄŸunda, Ã¼stÃ¼ne ÅŸeritler halinde Ã§ikolata sosunu aktarÄ±n

Afiyet olsun!