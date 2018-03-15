AÄŸÄ±z SulandÄ±ran 14 TatlÄ± Tarifi

1. Ä°Ã§i Kalpli Kek
Malzemeler:
Kakaolu hamur iÃ§in;
â€¢ 175 gram tereyaÄŸÄ± (oda sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nda yumuÅŸamÄ±ÅŸ)
â€¢ 3 yumurta
â€¢ 1 Ã§ay bardaÄŸÄ± toz ÅŸeker
â€¢ 2 Ã§ay fincanÄ± un
â€¢Â YarÄ±m yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± karbonat
â€¢Â 3 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tepeleme kakao
â€¢ 1 su bardaÄŸÄ± sÃ¼t
â€¢ 1 fiske tuz
â€¢ 1 paket vanilya
Sade hamur iÃ§in;
â€¢ 175 gram tereyaÄŸÄ± (oda sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nda yumuÅŸamÄ±ÅŸ)
â€¢ 3 yumurta
â€¢ 1 Ã§ay bardaÄŸÄ± toz ÅŸeker
â€¢ 2 Ã§ay fincanÄ± un
â€¢ YarÄ±m yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± karbonat
â€¢ 1 su bardaÄŸÄ± sÃ¼t
â€¢ 1 fiske tuz
â€¢ 1 paket vanilya
Tarif:
1. Ã–ncelikle unu bir kap iÃ§erisine eleyin ve Ã¼zerine karbonat ile tuzu ekleyip harmanlayÄ±n.
2. Derin bir kap iÃ§erisinde tereyaÄŸÄ± ve toz ÅŸekeri ArÃ§elik In Love Mikser ile krema kÄ±vamÄ±na gelinceye kadar Ã§Ä±rpÄ±n.
3. Ãœzerine yumurtalarÄ± ekleyip Ã§Ä±rpmaya devam edin.
4. SÃ¼t ilave edin ve karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.
5. Elde edilen sÄ±vÄ± karÄ±ÅŸÄ±ma unlu karÄ±ÅŸÄ±mÄ± ilave edin ve hafifÃ§e karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.
6. Baton kek kalÄ±bÄ±nÄ±zÄ± hafifÃ§e yaÄŸlayÄ±p unlayÄ±n.
7. HazÄ±rlanan sade kek hamurunu baton kek kalÄ±bÄ±na boÅŸaltÄ±n.
8. Ã–nceden Ä±sÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸ 170 dereceÂ ArÃ§elik Ankastre FÄ±rÄ±n'da 30-35 dakika piÅŸirin.
9. PiÅŸen kek soÄŸuduktan sonra kalÄ±ptan Ã§Ä±kartÄ±n ve 2 santimden az olacak ÅŸekilde dilimleyin.
10. Sade kek dilimlerini kÃ¼Ã§Ã¼k veya orta boy kalpli kurabiye kalÄ±bÄ± ile kesin.
11. Kakaolu kek hamurunu hazÄ±rlamak iÃ§in, aynÄ± tarifi kakao ekleyerek hazÄ±rlayÄ±n.
12. Kekin piÅŸirileceÄŸi kalÄ±bÄ± hafifÃ§e yaÄŸlayÄ±p unlayÄ±n.
13. Ä°Ã§erisine de yaklaÅŸÄ±k 3 kaÅŸÄ±k kakaolu kek hamurundan dÃ¶kÃ¼n.
14. Beyaz kalpli kekleri arada hiÃ§ boÅŸluk kalmayacak ÅŸekilde sÄ±ralayÄ±nÂ ve kalÄ±p iÃ§erisindeki hamurun Ã¼zerine yerleÅŸtirin.
15. Kalpli keklerin Ã¼zerine kalan kakaolu hamuru dÃ¶kÃ¼n.
16. Ã–nceden Ä±sÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸ 175 dereceÂ ArÃ§elik Ankastre FÄ±rÄ±n'da yaklaÅŸÄ±k 40 dakika piÅŸirin.
17. SoÄŸuduktan sonra dilimleyin.
18. Dilerseniz Ã¼zerine Ã§ikolata sosu dÃ¶kebilir veya meyve dilimleri koyabilirsiniz.
Afiyet olsun!Â Â
2.Kakaolu Muffin
Malzemeler:
â€¢ 2 yumurta
â€¢Â 1 su bardaÄŸÄ± toz ÅŸeker
â€¢Â Â¾ su bardaÄŸÄ± sÄ±vÄ± yaÄŸ
â€¢Â 1 su bardaÄŸÄ± sÃ¼t
â€¢Â 2 su bardaÄŸÄ± un
â€¢Â 3 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± kakao
â€¢Â 1 paket kabartma tozu
â€¢Â 1 paket vanilya
â€¢Â 1 limonun kabuklarÄ± (rendelenmiÅŸ)
â€¢Â 1 su bardaÄŸÄ± damla Ã§ikolata
â€¢Â Muffin kaplarÄ±
Tarif:
1. YumurtalarÄ±n akÄ±nÄ± ve sarÄ±larÄ±nÄ± ayÄ±rÄ±n.
2. YumurtanÄ±n beyazÄ±nÄ± 2 dakika boyunca Ã§Ä±rpÄ±n.
3. YumurtalarÄ±n sarÄ±larÄ±na ÅŸeker ilave edin ve ÅŸeker eriyene kadar ArÃ§elik In Love MikserÂ Ã§Ä±rpÄ±n.
4. Ã‡Ä±rptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iki karÄ±ÅŸÄ±mÄ± birleÅŸtirin ve iyice karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.
5. Ãœzerine sÄ±vÄ± yaÄŸÄ± ve sÃ¼tÃ¼ de ekleyerek karÄ±ÅŸtÄ±rmaya devam edin.
6. Unu, vanilyayÄ± ve kabartma tozunu bir kaba eleyerek karÄ±ÅŸÄ±mÄ±n iÃ§erisine ekleyin.
7. Ã‡ikolatayÄ± ve limon kabuÄŸu rendesini elde ettiÄŸiniz muffin karÄ±ÅŸÄ±mÄ±na ekleyin.
8. Ãœzerinde bir parmak boÅŸluk kalacak ÅŸekilde, muffin karÄ±ÅŸÄ±mÄ±nÄ± muffin kalÄ±plarÄ±na dÃ¶kÃ¼n.
9. Muffinlerin Ã¼zerine damla Ã§ikolatalardan ekleyin.
10. Ã–nceden Ä±sÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸ 180 dereceÂ ArÃ§elik Ankastre FÄ±rÄ±n'da, Ã¼zeri Ã§atlayana dek 20 dakika piÅŸirin.
Afiyet olsun!
3.Marmelat Dolgulu Kalp Kurabiye
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Malzemeler:
â€¢Â 125 gr tereyaÄŸÄ±
â€¢Â 1/2 su bardaÄŸÄ± pudra ÅŸekeri
â€¢Â 1 limon kabuÄŸunun rendesi
â€¢Â 4 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± sÄ±vÄ± yaÄŸ
â€¢Â 1 yumurtanÄ±n akÄ±
â€¢Â 3 su bardaÄŸÄ± un
â€¢Â 1 paket vanilya
â€¢Â 1 paket kabartma tozu
â€¢Â Kalpli kurabiye kalÄ±bÄ± (BÃ¼yÃ¼k ve kÃ¼Ã§Ã¼k boy)
ArasÄ± iÃ§in;
â€¢Â Ä°stediÄŸiniz reÃ§el veya marmelat
Ãœzeri iÃ§in;
â€¢Â Pudra ÅŸekeri
Tarif:
1. TereyaÄŸÄ±nÄ±, pudra ÅŸekerini ve limon kabuÄŸu rendesini hamur yoÄŸuracaÄŸÄ±nÄ±z kaba alÄ±n.
2. Krema kÄ±vamÄ±na gelene kadar 4 dakika boyunca ArÃ§elik In Love Mikser yardÄ±mÄ± ile Ã§Ä±rpÄ±n.
3. Ã‡Ä±rpmaya devam ederken sÄ±vÄ± yaÄŸÄ± da ilave edin.
4. ArdÄ±ndan yumurta akÄ±nÄ± da ilave edin.
5. Daha sonra tÃ¼m malzemeler birbirine karÄ±ÅŸana dek Ã§Ä±rpma iÅŸlemine devam edin.
6. BaÅŸka bir kaba unu, vanilyayÄ± ve kabartma tozunu sÃ¼zgeÃ§ yardÄ±mÄ± ile eleyin.
7. ElemiÅŸ olduÄŸunuz unu, karÄ±ÅŸÄ±ma ekleyerek ele yapÄ±ÅŸmayan bir hamur elde edene kadar yoÄŸurun.
8. Hamuru streÃ§ filme sarÄ±p yarÄ±m saat kadar buzdolabÄ±nda dinlendirin.
9. Hamuru ikiye ayÄ±rÄ±n. TezgahÄ±n Ã¼stÃ¼ne hafifÃ§e un serpin. Unlu tezgahta hamuru, merdane ile yarÄ±m cm kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nda aÃ§Ä±n.
10. BÃ¼yÃ¼k kalp kalÄ±bÄ± ile kesebildiÄŸiniz kadar kalp ÅŸekli elde ettikten sonra ince spatula ile hafif yaÄŸlÄ± tepsiye aktarÄ±n.
11. Kalan hamur parÃ§alarÄ±nÄ± ikinci parÃ§aya birleÅŸtirip tekrar aÃ§Ä±n.
12. Kalp ÅŸekilleri kesin ve yine tepsiye aktarÄ±n.
13. Ufak kalp kalÄ±bÄ± ile de hamurun ortalarÄ±nÄ± kesip Ã§Ä±karÄ±n.
14. Ä°Ã§i dolu ve boÅŸ kalplerin aynÄ± sayÄ±da olmasÄ±na dikkat edin.
15. TÃ¼m hamura ÅŸekil verildikten sonra, Ã¶nceden Ä±sÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸ 160 derecede ArÃ§elik Ankastre FÄ±rÄ±n'da 15 dakika piÅŸirin.
16. SoÄŸuduktan sonra kalp kurabiyeye; ortasÄ±na Ã§ok kenarlara az olacak kadar viÅŸne reÃ§elinden sÃ¼rÃ¼n.
17. Ä°Ã§i boÅŸ Ã§erÃ§eve ÅŸeklinde olan kurabiyeyi Ã¼stÃ¼ne kapatÄ±n.
18. TÃ¼m kurabiyeleri birleÅŸtirdikten sonra, Ã¼zerlerine pudra ÅŸekeri serperek viÅŸnenin keyfini Ã§Ä±karÄ±n!
4. Profiterol
Profiterol toplarÄ± iÃ§in;
â€¢Â 250Â ml. su
â€¢Â 175 gr. un
â€¢Â Bir Ã§imdik tuz
â€¢Â 110 gr. tereyaÄŸÄ±
â€¢Â 4-5 adet yumurta
PastacÄ± KremasÄ± iÃ§in;
â€¢Â 500 ml. sÃ¼t
â€¢Â 150 gr. toz ÅŸeker
â€¢Â 40 gr. tereyaÄŸÄ±
â€¢Â 5 adet yumurtanÄ±n sarÄ±sÄ±
â€¢Â 60 gr. un
â€¢Â 50 gr. mÄ±sÄ±r niÅŸastasÄ±
â€¢Â 1 adet vanilya (Ã§ubuk)
Ãœzeri iÃ§in;
â€¢Â 200 gr. krema
â€¢Â 300 gr. bitter Ã§ikolata
â€¢Â Pudra ÅŸekeri
Tarif:
Profiterol toplarÄ± iÃ§in;
1. Su tereyaÄŸÄ± ve tuzuÂ ArÃ§elik Ankastre Ocak'a koyunÂ
2. TereyaÄŸÄ± eridikten sonra unu ilave ederek spatula ile karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.
3. SoÄŸumaya yakÄ±n, iÃ§erisine teker teker yumurtalarÄ± kÄ±rÄ±n ve mikser yardÄ±mÄ±yla hÄ±zlÄ± devirde karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.
4. 4 yumurtayÄ± koyduktan sonra, hamur koyu mayonez kÄ±vamÄ±nda olmalÄ±dÄ±r.
5. EÄŸer harcÄ±nÄ±z doÄŸru kÄ±vamdaysa 5 inci yumurtayÄ± kÄ±rmayÄ±n!
6. Hamur mayonez kÄ±vamÄ±na geldiÄŸinde sÄ±kma torbasÄ±na alÄ±n ve yaÄŸlÄ± kaÄŸÄ±t serdiÄŸiniz tepsiye kÃ¼Ã§Ã¼k toplar halinde, birbirlerine Ã§ok bitiÅŸik olmayacak ÅŸekilde sÄ±kÄ±n.
7. Ã–nceden Ä±sÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸ 190 derece ArÃ§elik Ankastre FÄ±rÄ±n'da 15 dakika piÅŸirin.
Krema iÃ§in;
â€¢Â SÃ¼tÃ¼ bir tencereye aldÄ±ktan sonra iÃ§erisine vanilya tohumlarÄ±nÄ± koyarak Ä±sÄ±tmaya baÅŸlayÄ±n.
â€¢Â Åžeker ve yumurta sarÄ±larÄ±nÄ± iyice Ã§Ä±rpÄ±n.
â€¢Â ArdÄ±ndan un, tereyaÄŸÄ± ve niÅŸastayÄ± ekleyin.
â€¢Â SÃ¼tÃ¼ bu karÄ±ÅŸÄ±ma Ä±lÄ±tarak karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n ve tÃ¼m karÄ±ÅŸÄ±mÄ± tekrar tencereye alarak ateÅŸin Ã¼zerinde sÃ¼rekli karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.
â€¢Â Muhallebi kÄ±vamÄ±na getirene dek karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.
â€¢Â PastacÄ± kremanÄ±zÄ± sÄ±kma torbasÄ±na boÅŸaltÄ±n.
BirleÅŸtirmek iÃ§in;
â€¢Â Ãœzeri iÃ§in; kremayÄ± Ä±sÄ±tÄ±p kenara alÄ±n.
â€¢Â Ã‡ikolatalarÄ± kÄ±rÄ±p iÃ§inde eritin ve Ä±lÄ±tÄ±n.
â€¢Â Profiterol toplarÄ±nÄ±n alt kÄ±smÄ±ndan parmaÄŸÄ±nÄ±zla bir delik aÃ§Ä±p kremayÄ± iÃ§lerine sÄ±kÄ±n.
â€¢Â Servis tabaÄŸÄ±na aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z toplarÄ±n Ã¼stÃ¼ne Ã§ikolata sosunu dÃ¶kÃ¼p, afiyetle yiyin!
5. Kakaolu Cupcake
Malzemeler:
â€¢Â 3 yumurta
â€¢Â 1 su bardaÄŸÄ± toz ÅŸeker
â€¢Â YarÄ±m su bardaÄŸÄ± sÄ±vÄ± yaÄŸ
â€¢Â 1 portakalÄ±n kabuÄŸu (rendelenmiÅŸ)
â€¢Â 1 portakalÄ±n suyu
â€¢Â 1 su bardaÄŸÄ± damla Ã§ikolata
â€¢Â 2 Ã§orba kaÅŸÄ±ÄŸÄ± kakao
â€¢Â 2 su bardaÄŸÄ± un
â€¢Â 1 paket kabartma tozu
â€¢Â 1 paket vanilya
â€¢Â KÄ±rmÄ±zÄ± kek kaÄŸÄ±tlarÄ±
KremasÄ± iÃ§in;
â€¢Â 2 poÅŸet sade krem ÅŸanti
â€¢Â 1 su bardaÄŸÄ± soÄŸuk sÃ¼t
â€¢Â Sevgililer gÃ¼nÃ¼ne Ã¶zel renkli ÅŸekerler
Tarif:
1. Un, kabartma tozu, kakaoyu bir kabÄ±n iÃ§inde karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.
2. Yumurtalarla ÅŸekeri derin bir kabÄ±n iÃ§inde ArÃ§elik In Love Mikser ile Ã§Ä±rpÄ±n.
3. Portakal suyu, sÄ±vÄ± yaÄŸ, sÃ¼tlÃ¼ sirkeli karÄ±ÅŸÄ±mÄ± ve vanilyayÄ± ilave edip bir sÃ¼re daha Ã§Ä±rpÄ±n.
4. Portakal kabuklarÄ±nÄ±, damla Ã§ikolatalarÄ± ve unlu karÄ±ÅŸÄ±mÄ± ekleyip karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.
5. Muffin kalÄ±plarÄ±na paylaÅŸtÄ±rÄ±n.
6. 180 derecede Ä±sÄ±nmÄ±ÅŸ ArÃ§elik Ankastre FÄ±rÄ±n'da yaklaÅŸÄ±k 20 dakika piÅŸirin.
7. Krem ÅŸantiyi mikser yardÄ±mÄ±yla Ã§Ä±rpÄ±n ve sÄ±kma torbasÄ±na boÅŸaltÄ±n.
8. SoÄŸuyunca cupcakelerin Ã¼zerine krem ÅŸantiyi sÄ±kÄ±n.
9. AldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z renkli sÃ¼slemelerle cupcakenizi sÃ¼sleyin.
10. KÄ±rmÄ±zÄ± kek kaÄŸÄ±tlarÄ±na yerleÅŸtirin.
Afiyet olsun!
6. Kalpli Makaronlar
Malzemeler:
Makaron hamuru iÃ§in;
â€¢Â 100 gr. ince Ã§ekilmiÅŸ ÅŸeker
â€¢Â 50 gr. ince Ã§ekilmiÅŸ badem
â€¢Â 2 yumurtanÄ±n akÄ±
â€¢Â 4 Ã§orba kaÅŸÄ±ÄŸÄ± ÅŸeker
â€¢Â KÄ±rmÄ±zÄ± gÄ±da boyasÄ±
Ã‡ikolatalÄ± krema iÃ§in;
â€¢Â 1 paket bitter Ã§ikolata
â€¢Â 1 Ã§ay bardaÄŸÄ± krema
â€¢Â 30 gr. tereyaÄŸÄ±
Tarif:
1. Ä°nce Ã§ekilmiÅŸ ÅŸekeri ve file bademi ArÃ§elik In Love Mikser yardÄ±mÄ±yla alÄ±p ince un kÄ±vamÄ±na getirin.
2. KarÄ±ÅŸÄ±mÄ±n iÃ§ine kÄ±rmÄ±zÄ± gÄ±da boyasÄ± ekleyin.
3. Yumurta aklarÄ±nÄ± mikserin orta hÄ±zÄ±nda kÃ¶pÃ¼k kÃ¶pÃ¼k oluncaya kadar beÅŸ dakika boyunca Ã§Ä±rpÄ±n.
4. Mikserin gÃ¼cÃ¼nÃ¼ artÄ±rÄ±p 4 Ã§orba kaÅŸÄ±ÄŸÄ± ÅŸekeri azar azar ekleyin.Â
5. Bademli karÄ±ÅŸÄ±mÄ± elekten geÃ§irin.
6. YarÄ±sÄ±nÄ± Ã¶nceden hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z yumurta akÄ± karÄ±ÅŸÄ±mÄ±na ilave edin.
7. Tahta bir kaÅŸÄ±kla yavaÅŸÃ§a karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.
8. Kalan bademli karÄ±ÅŸÄ±ma ekleyip, mus kÄ±vamÄ±nda oluncaya kadar karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.Â
9. Hamuru sÄ±kma torbasÄ±na aktardÄ±ktan sonra, kaÄŸÄ±t serili fÄ±rÄ±n tepsisine 2 santimetre aralÄ±k olacak ÅŸekilde dairesel hareketlerle hamuru sÄ±kÄ±n.
10. Birinci tepsiyi 170 dereceye ayarlÄ± ArÃ§elik Ankastre FÄ±rÄ±n'da orta rafta piÅŸirin.
11. FÄ±rÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±p ikinci tepsideki makaronlarÄ± da aynÄ± ÅŸekilde piÅŸirin.
12. PiÅŸen makaronlarÄ± soÄŸumasÄ± iÃ§in bekletin.Â
13. SoÄŸuduktan sonra kalpli kalÄ±plarla makaronlara bastÄ±rÄ±n.
14. Tepsiden Ã§Ä±karÄ±p, iki makaron arasÄ±na Ã§ikolatalÄ± kremayÄ± sÃ¼rÃ¼n.
15. Tost ÅŸeklinde kapatÄ±n.
Ã‡ikolatalÄ± krema iÃ§in;
â€¢Â Ã‡ikolatalÄ± ganaj iÃ§in bÄ±Ã§akla kÄ±yÄ±lmÄ±ÅŸ bitter Ã§ikolata ve tereyaÄŸÄ±nÄ± benmari usulÃ¼ eritin.
â€¢Â KremayÄ± ekleyip karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ktan sonra soÄŸumaya bÄ±rakÄ±n.
â€¢Â MakaronlarÄ±n arasÄ±na Ã§ikolatalÄ± karÄ±ÅŸÄ±mdan sÃ¼rÃ¼n.
â€¢Â Bir gÃ¼n buzdolabÄ±nda beklettikten sonra aÅŸkla servis edebilirsiniz!
7. Cake Pops
Kek Malzemeleri:
â€¢Â 4 adet yumurta
â€¢Â 1 su bardaÄŸÄ± toz ÅŸeker
â€¢Â 1 su bardaÄŸÄ± sÄ±vÄ±yaÄŸ
â€¢Â 1 su bardaÄŸÄ± sÃ¼t
â€¢ 1,5 paket kabartma tozu
â€¢Â 1 paket vanilya
â€¢Â 2 su bardaÄŸÄ± tepeleme un
Kekin yapÄ±lÄ±ÅŸÄ±;
â€¢Â Yumurta ve ÅŸekeri mikser yardÄ±mÄ±yla 10 dakika Ã§Ä±rpÄ±n.
â€¢Â DiÄŸer malzemeleri de sÄ±rasÄ±yla ekleyip Ã§Ä±rpmaya devam edin.
â€¢Â YaÄŸlanmÄ±ÅŸ kalÄ±ba dÃ¶kÃ¼p 180 derece fÄ±rÄ±nda piÅŸirin.
KremasÄ± iÃ§in;
â€¢Â 2 su bardaÄŸÄ± sÃ¼t
â€¢Â 1 Ã§ay bardaÄŸÄ± tozÅŸeker
â€¢Â 1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± un
â€¢Â 1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± niÅŸasta
â€¢Â 1 paket vanilya
â€¢Â 1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tereyaÄŸÄ±
â€¢Â 1 kutu krema
â€¢Â Benmari usulÃ¼ eritilmiÅŸ Ã§ikolata
â€¢Â Uzun Ã§ubuklar
â€¢Â Arzu ettiÄŸiniz sÃ¼sler
Tarif:
1. PiÅŸen keki ArÃ§elik In Love DoÄŸrayÄ±cÄ±'dan iyice geÃ§irin.
2. KremanÄ±n malzemelerini ocakta iyice piÅŸirin ve kaynayÄ±nca kenara alÄ±p mikserle Ã§Ä±rparak soÄŸutun.
3. DiÄŸer taraftan kremayÄ± bir kaba alÄ±p Ã§Ä±rparak krem ÅŸanti haline getirin.
4. Krem ÅŸanti haline getirdiÄŸimiz kremamÄ±zÄ± soÄŸuyan muhallebimizin iÃ§ine katÄ±p yine mikserle Ã§Ä±rpÄ±n.
5. OluÅŸan hamurdan parÃ§alar kopartÄ±p ceviz bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde yuvarlayÄ±n.
6. YaÄŸlÄ± kaÄŸÄ±dÄ±n Ã¼zerine dizin.
7. ErittiÄŸiniz Ã§ikolataya Ã§ubuklarÄ±n ucunu batÄ±rÄ±p top haline getirdiÄŸiniz cake popslarÄ± batÄ±rÄ±n. FazlasÄ±nÄ± boÅŸ bir yere akÄ±tÄ±n.
8. KurumasÄ± ve yapÄ±ÅŸmasÄ± iÃ§in bekleyin.
9. Sonra toplarÄ± tekrar erittiÄŸiniz Ã§ikolataya tamamÄ± ile batÄ±rÄ±n.
10. Ã‡ikolatalar kurumaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda renkli ÅŸekerlere batÄ±rÄ±n.
11. Cake popslar kuruduÄŸu zaman 1 saat buzdolabÄ±nda bekletin.
8. Revani
Malzemeler:
â€¢Â 3 yumurta
â€¢Â 1Â su bardaÄŸÄ± yoÄŸurt
â€¢Â 1 su bardaÄŸÄ± toz ÅŸeker
â€¢Â YarÄ±m Ã§ay bardaÄŸÄ± sÄ±vÄ± yaÄŸ
â€¢Â 2 su bardaÄŸÄ± irmik
â€¢Â 1 su bardaÄŸÄ± un
â€¢Â 1 paket kabartma tozu
â€¢Â 1 paket vanilya
Åžerbeti iÃ§in;
â€¢Â 5 su bardaÄŸÄ± toz ÅŸeker
â€¢Â 5 su bardaÄŸÄ± su
â€¢Â YarÄ±m limon
Tarif:
1. Yumurta ve toz ÅŸekeri ArÃ§elik In Love Mikser yardÄ±mÄ±yla kÃ¶pÃ¼rene dek Ã§Ä±rpÄ±n.Â
2. YoÄŸurt ve sÄ±vÄ± yaÄŸ ekleyip Ã§Ä±rpmaya devam edin.
3. Ä°rmik, un, kabartma tozu ve vanilya ilavesi ile karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±p koyu kÄ±vamlÄ± bir kek hamuru elde edin.
4. Yuvarlak bir borcam tepsisi iÃ§erisine boÅŸaltÄ±p yaydÄ±rÄ±rÄ±n.Â
5. Ã–nceden Ä±sÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸ 200 dereceÂ ArÃ§elik Ankastre FÄ±rÄ±n'da, revaniyi kÄ±zarÄ±ncaya kadar piÅŸirin.Â
6. PiÅŸen revani keki soÄŸumaya bÄ±rakÄ±n.Â
7. Kalpli kek kalÄ±bÄ±nÄ±zÄ± revaniye bastÄ±rarak kalp ÅŸekli elde edin.
Åžerbetini hazÄ±rlamak iÃ§in;
â€¢Â Åžekeri ve suyu bir tencereye alÄ±p kaynatmaya baÅŸlatÄ±n.
â€¢Â KÄ±vam almaya baÅŸlayan ÅŸerbetin iÃ§erisine limon suyu sÄ±kÄ±p ocaktan alÄ±n.Â
â€¢Â IlÄ±maya baÅŸlayan ÅŸerbeti, soÄŸuk revaniÂ kekininÂ Ã¼zerine dÃ¶kÃ¼n.Â
â€¢Â Ãœzerini bir tepsi ile kapatÄ±p, ÅŸerbetini Ã§ekmesini bekleyin.Â
â€¢Â Åžerbetini Ã§ekip iyice soÄŸumuÅŸ olan revaninin Ã¼zerini pudra ÅŸekeri ile sÃ¼sleyin.
Afiyet olsun!
9. Sufle
Malzemeler:
â€¢Â 3 adet yumurta
â€¢Â 80 gram bitter Ã§ikolata
â€¢Â 2 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tereyaÄŸÄ±
â€¢Â 3 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± un
â€¢Â 2 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± toz ÅŸeker
â€¢Â 1 Ã§imdik tuz
â€¢Â 1 paket vanilya
â€¢Â KalÄ±plarÄ± yaÄŸlamak iÃ§in;
â€¢Â TereyaÄŸÄ±
â€¢Â Kakao
â€¢Â Un
Ãœzeri iÃ§in;
â€¢Â Pudra ÅŸekeri
Tarif:
1. TereyaÄŸÄ± ve bitter Ã§ikolatayÄ±, kÄ±sÄ±k ateÅŸte eritin. Eridikten sonra Ä±lÄ±nmasÄ± iÃ§in bekleyin.
2. Yumurtalara toz ÅŸeker ilave ettikten sonra ArÃ§elik In Love Mikser yardÄ±mÄ±yla krema haline gelene kadar Ã§Ä±rpÄ±n.
3. Ã‡Ä±rpÄ±lmÄ±ÅŸ yumurta karÄ±ÅŸÄ±mÄ±na eritilmiÅŸ tereyaÄŸÄ±nÄ± ve bitter Ã§ikolatayÄ± ekleyin.
4. ElenmiÅŸ un, vanilya ve tuzu katÄ±n. TÃ¼m malzemeyi bir spatula yardÄ±mÄ±yla hÄ±zlÄ±ca karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.
5. FÄ±rÄ±n kaplarÄ±nÄ± Ã¶ncelikle tereyaÄŸÄ± ile yaÄŸlayÄ±n.
6. Ãœzerlerine un serpiÅŸtirin. Unun fazlasÄ±nÄ± silkeleyin.
7. Sufle karÄ±ÅŸÄ±mÄ±nÄ±, kaplarÄ±n Ã¼zerinde iki parmak pay kalacak ÅŸekilde paylaÅŸtÄ±rÄ±n.
8. Ã–nceden Ä±sÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸ 200 derece ArÃ§elik Ankastre FÄ±rÄ±n'da, sufleleri yaklaÅŸÄ±k 8 dakika piÅŸirin.
9. Oda sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nda 1 dakika kadar beklettikten sonra ters Ã§evirerek servis tabaÄŸÄ±na Ã§Ä±kartÄ±n.Â
10. Pudra ÅŸekeri ilavesi ile servis edin.Â
11. Dilerseniz, sufle tabaÄŸÄ± renkli soslarla sÃ¼sleyebilirsiniz.
10. Beze
Malzemeler:
â€¢Â 4 adet yumurta akÄ±
â€¢Â 4 Ã§ay bardaÄŸÄ± pudra ÅŸekeri
â€¢Â 1 Ã§imdik tuz
â€¢Â Ä°stediÄŸiniz renk gÄ±da boyalarÄ±
Tarif:
1. Yumurta aklarÄ±nÄ± dikkatli bir ÅŸekilde ayÄ±rÄ±n. AyÄ±rdÄ±ktan sonra cam bir karÄ±ÅŸtÄ±rma kabÄ±na alÄ±n.
2. Yumurta beyazlarÄ±na bir Ã§imdik tuz ekleyin ve ArÃ§elik In Love Mikser dÃ¼ÅŸÃ¼k gÃ¼Ã§te Ã§Ä±rpmaya baÅŸlayÄ±n.
3. Pudra ÅŸekerini azar azar ekleyin.
4. Mikserin gÃ¼cÃ¼nÃ¼ artÄ±rarak karÄ±ÅŸÄ±mÄ± 20-25 dakika Ã§Ä±rpÄ±n.
5. DilediÄŸiniz renkteki gÄ±da boyalarÄ±nÄ±, kÃ¼rdan ucuyla ilave edin.Â
6. KarÄ±ÅŸÄ±m katÄ± bir hal almamalÄ± ve parmak aranÄ±za alÄ±p dokunduÄŸunuzda elinize ÅŸeker kÄ±rÄ±ntÄ±sÄ± gelmemesi Ã¶nemli kriterlerdir!
7. Rengarenk dev bir kÃ¶pÃ¼k halini alan beze karÄ±ÅŸÄ±mÄ±nÄ± krema poÅŸetine alÄ±n.
8. Arzu ettiÄŸiniz ÅŸekildeki ucu, poÅŸetin uÃ§ kÄ±smÄ±na yerleÅŸtirin.
9. FÄ±rÄ±n tepsisine yaÄŸlÄ± kaÄŸÄ±tlarÄ± aÃ§tÄ±ktan sonra, bezeleri tepsiye aralÄ±klÄ± olarak sÄ±kÄ±n.
10. Ã–nceden Ä±sÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸ 100 derece ArÃ§elik Ankastre FÄ±rÄ±n'da, 90 dakika kadar piÅŸirin.Â
11. DÃ¼ÅŸÃ¼k Ä±sÄ±da sertleÅŸene kadar piÅŸirdiÄŸiniz bezeleri, Ä±lÄ±nana kadar fÄ±rÄ±nda bekletin.Â
12. SoÄŸuduktan sonra rengarenk dev kÃ¶pÃ¼klerin mucizesinin keyfini Ã§Ä±kartÄ±n!
11. Waffle
Malzemeler:
â€¢Â 2 adet yumurta
â€¢Â 1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± toz ÅŸeker
â€¢Â 1 paket kabartma tozu
â€¢Â 1 paket vanilya
â€¢Â 1 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ±na yakÄ±n tuz
â€¢Â YaklaÅŸÄ±k 1,5 su bardaÄŸÄ± un
â€¢Â 1 su bardaÄŸÄ±ndan biraz fazla sÃ¼t
â€¢Â Ã‡eyrek su bardaÄŸÄ± sÄ±vÄ± yaÄŸÄ±
â€¢Â SÃ¼rÃ¼lebilir Ã§ikolata
â€¢Â Portakal
â€¢Â Muz
â€¢Â Kivi
â€¢Â Ceviz, badem, damla Ã§ikolata, fÄ±stÄ±k, fÄ±ndÄ±kÂ (Ä°stediÄŸiniz herhangi yemiÅŸ)
Tarif:
1. YumurtalarÄ±n sarÄ± ve beyazlarÄ±nÄ± ayÄ±rÄ±n.Â
2. Yumurta aklarÄ±na vanilya ekleyerek ArÃ§elik In Love Mikser yardÄ±mÄ±yla Ã§Ä±rpÄ±n.Â
3. Ã‡Ä±rptÄ±ktan sonra, yumurta sarÄ±larÄ± ve ÅŸekeri de Ã§Ä±rpÄ±n.Â
4. Ã–nceden kÃ¶pÃ¼rttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z yumurta aklarÄ±nÄ±n iÃ§ine sÃ¼tÃ¼, sÄ±vÄ± yaÄŸ ve kabartma tozunu ekleyin.Â
5. Elde ettiÄŸiniz karÄ±ÅŸÄ±mÄ±n iÃ§ine unu yavaÅŸÃ§a dÃ¶kÃ¼n.Â
6. Son olarak karÄ±ÅŸÄ±ma, yumurta sarÄ±larÄ± ile hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ÅŸekerli karÄ±ÅŸÄ±mÄ± ilave edin.Â
7. EÄŸer waffle makineniz yoksa dert etmeyin! ArÃ§elik Tost MakinasÄ±'nÄ± iyice kÄ±zdÄ±rÄ±n ve ardÄ±ndan waffle hamurunu dÃ¶kerek piÅŸirin.Â
8. Hamur sÄ±cakken Ã¼stÃ¼ne Ã§ikolata sosu sÄ±kÄ±n, dilediÄŸiniz meyve ve yemiÅŸleri dizin.Â
9. Her Ã§atalÄ± aÅŸkla yiyeceksiniz!
12. Limonlu Cheesecake
Malzemeler:
â€¢Â 3 paket yulaflÄ± biskÃ¼vi
â€¢Â 90 gram tereyaÄŸÄ±
KremasÄ± iÃ§in;
â€¢Â 750 gram labne peyniri
â€¢Â 150 gram krema
â€¢Â 250 gram mascarpone peyniri
â€¢Â 280 gram pudra ÅŸekeri
â€¢Â 1 adet yumurta sarÄ±sÄ±
â€¢Â 2 adet rendelenmiÅŸ limon kabuÄŸu
â€¢Â 1 adet limon suyu
Tarif:
1. YulaflÄ± biskÃ¼vileri kÃ¼Ã§Ã¼k parÃ§alar halinde kÄ±rÄ±n.Â
2. KÄ±rdÄ±ktan sonra ArÃ§elik Multi Åžef Profesyonel Mutfak Makinesi mutfak robotunun haznesine aktarÄ±n. Oda sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nda beklettiÄŸiniz tereyaÄŸÄ± ile hamur haline gelene kadar karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.
3. Cheesecake tabanÄ± olarak kullanacaÄŸÄ±nÄ±z yulaf biskÃ¼vili hamuru, kelepÃ§eli bir tart kalÄ±bÄ±nÄ±n tabanÄ±na yayÄ±n.Â
4. Ãœzerini bir spatula yardÄ±mÄ±yla dÃ¼zeltin.
6. Yumurta sarÄ±sÄ± ve pudra ÅŸekerini ayrÄ± bir kapta ArÃ§elik In Love Mikser yardÄ±mÄ±yla Ã§Ä±rpÄ±n.Â
7. Limon kabuklarÄ±nÄ± rendeleyin.
8. RendelenmiÅŸ limon kabuklarÄ± ve suyunu ekledikten sonra karÄ±ÅŸtÄ±rma iÅŸlemini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼n.
9. Labne peyniri, mascarpone peyniri ve krema eklediÄŸiniz karÄ±ÅŸÄ±mÄ± mikser ile pÃ¼rÃ¼zsÃ¼z bir kÄ±vam elde edene kadar Ã§Ä±rpÄ±n.
10. KelepÃ§eli kek kalÄ±bÄ± tabanÄ±nda bulunan biskÃ¼vi katÄ±na Ã¼zerine hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kremayÄ± eÅŸit oranda yayÄ±n.
11. Cheescakeâ€™nin Ã¼stÃ¼nÃ¼ kap veya streÃ§ film ile kapatÄ±n.
12. En az 5 saat kadar buzdolabÄ±nda bekletin.
13. Ãœzerine rendelenmiÅŸ limon kabuklarÄ± serpiÅŸtirerek hoÅŸ bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼m elde edin!
13.TarÃ§Ä±nlÄ± Kalp Kurabiye
Malzemeler:
â€¢Â YarÄ±m paket margarin (oda Ä±sÄ±sÄ±nda yumuÅŸamÄ±ÅŸ)
â€¢Â 1 Ã§ay bardaÄŸÄ± pudra ÅŸekeri
â€¢Â 2 su bardaÄŸÄ±na yakÄ±n un
â€¢Â 2 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tarÃ§Ä±n
â€¢Â 1 paket vanilya
â€¢Â 1 paket kabartma tozu
Tarif:
1. Pudra ÅŸekeri ve margarini bir karÄ±ÅŸtÄ±rma kabÄ±na alÄ±n.
2. ArdÄ±ndan, pÃ¼rÃ¼zsÃ¼z bir kÄ±vam alana kadar ArÃ§elik In Love Mikser yardÄ±mÄ±yla Ã§Ä±rpÄ±n.
3. Ãœzerine tarÃ§Ä±n ve vanilyayÄ± ekleyip Ã§Ä±rpmaya devam edin.
4. Daha sonra yavaÅŸÃ§a un ve kabartma tozunu ekleyin.
5. Ele yapÄ±ÅŸmayacak bir kÄ±vam alana kadar yoÄŸurun.
6. Bir merdane yardÄ±mÄ±yla hamuru aÃ§Ä±p, kalp ÅŸeklindeki kurabiye kalÄ±plarÄ±yla parÃ§alar Ã§Ä±karÄ±n.
7. FÄ±rÄ±n tepsisine yaÄŸlÄ± kaÄŸÄ±t serin.
8. Ã–nceden Ä±sÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸ 170ÂArÃ§elik Ankastre FÄ±rÄ±n'da derece fÄ±rÄ±na kurabiyeleri verin.
9. Hafif kÄ±zarana kadar piÅŸirin.
10. PiÅŸtikten sonra, Ã¼zerine ince ÅŸeritler halinde Ã§ikolata sosu sÄ±kÄ±n.
11. TarÃ§Ä±nlÄ± kurabiyelerin keyfini Ã§Ä±karÄ±n!
14. Brownie
Keki iÃ§in;
â€¢Â 2 Su bardaÄŸÄ± toz ÅŸeker
â€¢Â 4 yumurta
â€¢Â 1 Paket vanilya
â€¢Â 1 Paket kabartma tozu
â€¢Â 200 gr. eritilmiÅŸ margarin
â€¢Â 1 Su bardaÄŸÄ± sÃ¼t
â€¢Â 50 gr. kakao
â€¢Â 5 Su bardaÄŸÄ± un
Ã‡ikolata sosu iÃ§in;
â€¢Â 1 su bardaÄŸÄ± sÃ¼t
â€¢Â 1 su bardaÄŸÄ± su
â€¢Â 1,5 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± kakao
â€¢Â 4 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± toz ÅŸeker
â€¢Â 1,5 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± un
Tarif:
1. GeniÅŸ bir kapta ÅŸekeri ve yumurtayÄ± kÃ¶pÃ¼rene kadar ArÃ§elik In Love Mikser yardÄ±mÄ± ile Ã§Ä±rpÄ±n.
2. ÃœstÃ¼ne vanilyayÄ±, kabartma tozunu, margarini, sÃ¼tÃ¼ ve kakaoyu da ilave ettikten sonra tekrar Ã§Ä±rpÄ±n.
3. YavaÅŸ yavaÅŸ unu ilave edip iyice karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.
4. HazÄ±r olan kek hamurunu bir cam kalÄ±ba dÃ¶kÃ¼n.
5. Ã–nceden Ä±sÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸ 170 dereceÂ ArÃ§elik Ankastre FÄ±rÄ±n'da yarÄ±m saat piÅŸirin.
6. Ã‡ikolata sosunu hazÄ±rlamak iÃ§in, sos malzemelerini bir tencereye alÄ±p karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.
7. Daha sonra ocaÄŸa koyup kaynamasÄ±nÄ± bekleyin. DevamlÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.
8. KaynayÄ±nca altÄ±nÄ± kÄ±sÄ±p 1-2 dakika daha kaynatÄ±n.
9. Kekler soÄŸuduÄŸunda, Ã¼stÃ¼ne ÅŸeritler halinde Ã§ikolata sosunu aktarÄ±n
Afiyet olsun!
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