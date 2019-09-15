MasterChef Türkiye yarışmacısı Cemre kimdir?
MasterChef Türkiye'de bu haftanın kaptanlık yarışını Cemre kazandı. Bu gelişmenin ardından, Cemre'nin kim olduğu, özel yaşamı ve kariyeri, MasterChef Türkiye'nin müdavimleri tarafından merak konusu oldu. Peki, MasterChef Türkiye yarışmacısı Cemre kimdir?
İlgiyle izlenen yemek yarışması MasterChef Türkiye bu haftanın kaptanlık yarışında ipi Cemre göğüsledi. MasterChef Türkiye'nin iddialı yarışmacılarından olan Cemre hakkındaki ayrıntılar araştırılıyor. İşte, MasterChef Türkiye yarışmacısı Cemre hakkında tüm ayrıntılar...
27 yaşında olan Cemre Uyanık, MasterChef Türkiye'ye İstanbul'dan katılıyor. Özel bir üniversitenin aşçılık bölümünden mezun olan Cemre Uyanık, küçüklüğünden bu yana Uzak Doğu mutfağına ilgi duyuyor. Denemeden hiçbir şeyin bilinemeyeceğini ifade eden Cemre Uyanık, MasterChef'e katılma nedeninin kendini deneyimlemek olduğunu söyledi.
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