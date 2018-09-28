"Artık onu kimseye vermeye kıyamam"
PAYİTAHT Abdülhamit dizisinde Zühtü Paşa karakterini canlandıran Latif Koru, önceki gün aracının kaputuna sıkışan ve İstanbul İtfaiyesi ekipleri tarafından kurtarılan yavru kediyi sahiplendi.
Koru, kedinin sosyal medya hesabından kurtarıldığı gün çekilen fotoğrafını paylaşınca, çok sayıda hayvanseverden sahiplenme talepleri aldı. Ancak dikkati sayesinde yara bere almadan kurtulan kediyi kimseye vermek istemeyen oyuncu, “Kedi, sahibini seçermiş. O da beni seçti. Artık onu kimseye vermeye kıyamam. Adını Uğur koydum” dedi.
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