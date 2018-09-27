Zühtü Paşa'nın kedi operasyonu
PAYİTAHT Abdülhamit dizisinde Zühtü Paşa’yı canlandıran Latif Koru, önceki gün “yavru kedi” telaşı yaşadı.
Sete gitmek üzere kendi aracıyla yola çıkan oyuncu, birkaç dakika içinde motor kısmından kedi sesi geldiğini fark etti. Hemen aracı durdurup kaputu açan Koru, yarım saat kadar kedinin çıkmasını bekledi.
Beklediği olmayınca yakınlardaki bir oto tamircisinden yardım isteyen oyuncu, “Biz o sorumluluğu alamayız” yanıtı üzerine Seyrantepe İtfaiyesi’ne başvurdu. Uzun uğraşlar sonucu yavru kedi motor bölümünden çıkarıldı.
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