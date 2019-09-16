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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.09.2019 - 07:45, Son Güncelleme:

Ziynet Sali kimdir, kaç yaşında?

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Ziynet Sali kimdir, kaç yaşında?

Ünlü sanatçı Ziynet Sali, bir süredir birlikte olduğu gitaristi Erkan Erzurumlu ile Girne'de nikah masasına oturdu. 'İlk kez ve sevdiğim adamla evleniyorum' açıklamasında bulunan Ziynet Sali'nin hayatına ilişkin bilgiler bir kez daha merak konusu oldu. Peki, Ziynet Sali kimdir, kaç yaşında?

Ziynet Sali, 29 Nisan 1974 tarihinde Kuzey Kıbrıs’ta doğdu ve akabinde ailesiyle İngiltere’ye gitti. Yaklaşık 6 yıl Manchester’da yaşadı.

Sonra ailesiyle Kıbrıs’a taşındı. 1994 yılında İstanbul’da konservatuara giren Ziynet Sali, o yıllarda amatör olarak şarkıcılığa başladı.

1999 yılında Konservatuar’ı 4. lükle bitirdi.

İlk albümünü 2000 yılında çıkaran Ziynet SALİ’nin 6 albüm ,7 single , 1 compilation albümü ve bir Konser DVD’si mevcuttur.
SALİ’nin 3.albümündeki “Zordur Oğlum” isimli şarkısı 2006 yılında italyada internet üzerinden düzenlenen “Euro Dance” şarkı yarışmasının halk oylamasında birincilik kazandı.

2010’da yılında çıkardığı “Rüya” isimli 2. single’ı verilerine göre yılın en çok çalınan şarkısı oldu ve Türkiye’nin en önemli müzik kanalı Kral Tv’den ödül aldı.

2012 yılında çıkardığı “Sonsuz Ol” isimli albümündeki ”Her şey Güzel Olacak” isimli şarkının video klibi Kral TV tarafından yılın en iyi video klibi seçildi.

2015 yılında X Factor isimli yarışmanın jüri üyeliği yaptı.

Birçok Üniversite ve özel kurumdan başarı ödülleri alan Ziynet SALİ son olarak 2016 yılında Hamburg’da düzenlenen DAFBAMA müzik ödüllerinde "Akdeniz'in En İyi Kadın Sanatçı" ödülüne layık görüldü.

Ziynet SALİ; Almanya, İsviçre, Hollanda, Belçika, Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya, Hırvatistan, Türkmenistan, Güney Afrika gibi değiki ülkelerde önemli konserlere imza atmıştır.

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