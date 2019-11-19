Zeynep Uras kimdir?
Ünlü yoga uzmanı Zeynep Uras meydana gelen trafik kazası ardından yoğun bakımda tedavi altına alındı. Kaza haberi ardından Zeynep Uras’ın hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. Peki, Zeynep Uras kimdir?
Zeynpb Uras, Cihangir’de ve Caddebostan’da yoga eğitimleri veriyor. Evli olan Zeynep Uras, sosyal medya hesaplarından yoga paylaşımlarında bulunuyor. İşte, Zeyneb Urası’ndan kendi hakkında verdiği bilgiler;
Yoga benim için ne anlama geliyor?
Yoga sevgide bütünleştiren bir farkındalık pratiğidir; Farkındalık/Sevgi içiçe.
Yoga seansımı şu üç kelime en iyi şekilde anlatıyor:
Sen, ben, bir.
Yoga yapmayı neden seviyorum?
Pratiğimi nefesimden ayıramıyorum. Matın üstünde pratiğim ve hayatın içinde pratiğim birbirlerini sürekli destekliyor.
Yoga seansı vermeyi neden bu kadar seviyorum?
Yaşamdaki amacım bu; sevmek, paylaşmak, farkındalığa hizmet etmek. Hep hatırlamak, hatırlatmak…
Diller:
Türkçe, İngilizce
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