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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.11.2019 - 10:17, Son Güncelleme:

Zeynep Nazlı Kayı aylık 100 bin TL kazanıyor!

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Zeynep Nazlı Kayı aylık 100 bin TL kazanıyor!

Hacı Sabancı'nın sevgilisi Zeynep Nazlı Kayı, 3 yıldır yaşadığı aşk sayesinde sosyetenin en popüler isimleri arasına girmeyi başardı.

Posta'nın haberine göre; Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Nazlı Kayı, davetlerin vazgeçilmez ismi haline geldi. Kozmetik ve tekstil markaları da sosyetik güzelin peşine düştü.

Kayı'dan yüksek ücretler karşılığında Instagram’da paylaşım yapması, reklam yüzü olması, bazı davetlerin ev sahipliğini üstlenmesini istediği öğrenildi.

Teklifleri ince eleyip, sık dokuyan Kayı, sevgilisi Hacı Sabancı'’nın da fikrini alıyor.  Sosyetik güzelin aylık kazancı 80- 100 bin TL'ye kadar yükseldi.

Zeynep Nazlı Kayı aylık 100 bin TL kazanıyor
EN PAHALI PAYLAŞIMLAR

Instagram’da bir paylaşım karşılığında en yüksek ücret talep eden isimler ise ülkemizde Yasemin Özilhan ile Nebahat Çehre. Her markayı kabul etmeyen Yasemin Özilhan’ın bir paylaşımı 40 bin TL. Kozmetik markalarının peşinden koştuğu Nebahat Çehre ise 50 bin TL istiyor.

Zeynep Nazlı Kayı aylık 100 bin TL kazanıyor
Beren Saat ile Tuba Büyüküstün 100 bin TL’lik tek paylaşımlık teklifleri bile geri çeviriyor. Bu konudaki dünya rekorlarına gelince... Kozmetik milyarderi Kylie Jenner’ın bir paylaşımı 1 milyon dolar (5 milyon 700 bin TL). Juventus’da futbol oynayan Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo’nun bir paylaşımı ise 1.4 milyon dolar (7 milyon 900 bin TL).
Zeynep Nazlı Kayı aylık 100 bin TL kazanıyor


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