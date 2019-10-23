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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.10.2019 - 11:09, Son Güncelleme:

Zeynep Korel: Ben yaptığım işle gurur duyuyorum

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Zeynep Korel: Ben yaptığım işle gurur duyuyorum

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına konuşan Zeynep Korel dedikodulara son noktayı koydu.

Amerika’da mutlu olduğunu belirten Korel şunları söyledi;

Siz sordunuz ben de yalnızca 2. Sayfa ile buradaki hayatımı paylaştım. Bütün spekülasyonlara bir nokta koymak istedim. Maalesef ki, ortada bazı haberler dönüyor. Bazı 'gazeteci olmaya çalışan', bir şeyleri kendilerine mal etmeye çalışan, insancıklar var. Onlar da benim kendileriyle konuştuklarımı, benim onlara bir şeyler söylediğimi iddia etmişler. Ben okumadım, görmedim fakat haberleri geldi. Ben yalnızca ve yalnızca 2. Sayfa ile konuştum.

Temizlik şirketinde çok büyük bir açık var. Burada bu işi kurdum, ilerliyorum. 'babam olsaydı her şey çok farklı olurdu' cümlesi de çok yanlış yerlere çekilmiş. Şunu demek istedim; Ailenin reisidir baba. Benim babam çok ataerkil bir adamdı.

'Kızım güzel çalışmak istiyorsun ama tek başına çalışma. Sana en azından 1-2 kişi tutalım. Birlikte bir şey yapalım' derdi. Bana kıyamazdı açıkçası. Beni bu anlamda desteklerdi. Onun dışında ben, başka hiçbir şey demedim. Hiçbir zaman ailenin A'sına dokumadım. Kendi hayatımı, kendi işimi kendim kurmak istediğim için, sıfırdan başlamak istediğim için ve tek tabanca çalışmak zorunda olduğum için bu yolda ilerliyorum.

Bunda bir ayıp yok, yanlış yok... Bunu başka taraflara çekmenin hiçbir anlamı yok. Benim burada vermek istediğim mesaj, 'biz her şeyi yapabiliriz sağlıklı olduğumuz sürece'

Bu hayatta evet, ailelerimiz var, çocuklarımız var, arkadaşlarımız var ama güveneceğimiz tek liman Allah'tır. Ona inanmak, ona güvenmek ve bu uğurda çalışmak sizi her zaman başarıya götürür.

Ben yaptığım işle gurur duyuyorum. Sesim bu, yüzüm bu, ben buyum! Ben Zeynep Korel'im... Başka kimseyle konuşmadım"

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