Zeynep Kasımlıoğlu: Hayat devam ediyor

Dilaver Özturan ile evli olan ve bir dönem evliliğinde şiddet gördüğü haberleri çıkan sunucu, “Böyle sevdiğim arkadaşların tiyatro, sinema davetleri olunca katılıyorum. Uzun yıllar oldu tabii, ipin ucunu kaçırınca bir daha geri dönüş olmadı. Zaten ev hayatı, üç çocuk olunca onlara yoğunlaştım. Büyük kızım Zeynep Dila ve iki oğlum var. Bir dönem evlilikte sıkıntılar yaşamıştık ama o dönemler geride kaldı. Artık yaş ilerleyince bazı şeylere bakılmıyor, çocuklara yoğunlaşıyorsunuz. Şimdi bir sıkıntı yok hayat devam ediyor” dedi

