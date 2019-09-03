Zeynep Demirel'in mesajı sosyal medyaya damga vurdu - Zeynep Demirel kimdir?
Futbolculuk kariyerini noktalama kararı alan Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Zeynep Demirel’in duygu yüklü mesajı Twitter’ın da en çok konuşulan konularından biri oldu. Peki, Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kimdir?
Volkan Demirel ile evlendikten sonra “Demirel” soyadını alan Zeynep Kübra Sever, 9 Temmuz 1989 tarihinde dünyaya geldi. 2009 yılında katıldığı Miss Universe'de ilk 15 arasına kalmayı başardı ancak ikinci aşamaya giremedi. Zeynep Sever Türkiye milli futbolcusu Volkan Demirel ile 21 Eylül 2010'da evlendi. Çiftin Yade ve Yeda isminde kızı var.
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