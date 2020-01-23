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Haber Giriş: 23.01.2020 - 08:30,Son Güncelleme:/

Zeynep Çamcı: Bana ‘Martı kaş’ derlerdi

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Zeynep Çamcı: Bana ‘Martı kaş’ derlerdi

ZEYNEP Çamcı, senaryosunu yazdığı, yönetmenliğini Ali Yorgancıoğlu’yla birlikte yaptığı ve başrolünü üstlendiği “Feride” filminin heyecanını yaşıyor.

Önceki gün Atiler Restoran’da basın toplantısı düzenleyen oyuncu, filmdeki karakteri Feride’yi Meksikalı ünlü ressam Frida Kahlo’ya benzetti:

“Feride ve Frida’nın ortak yönü, kaşları. Küçükken ben de tek kaşlıydım ve benimle ‘martı kaş’, ‘kartal kaş’ diye dalga geçerlerdi. Bir gün ağlarken annem ‘Bak Frida da tek kaşlı’ demişti ve bu bana kendimi o an çok iyi hissettirmişti. Feride güzellik tabularını yıkacak bir karakter.” Kadrosunda Ersin Korkut, Barış Yıldız, Anıl Tetik ve Osman Akça’nın da yer aldığı komedi filmi, 24 Ocak’ta seyirciyle buluşacak. 

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