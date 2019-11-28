Zeynep Bastık'ın sevgilisi Tolga Akış kimdir?
Son zamanların en çok dinlenen sesi olan Zeynep Bastık kadar evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisi Tolga Akış da merak ediliyor. Tolga Akış, aynı zamanda Zeynep Bastık'ın menajerliğini yapıyor. Peki, Zeynep Bastık'ın sevgilisi Tolga Akış kimdir?
Tolga Akış, İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. Çeşitli ajanslarda uzun yıllar görev yaptı ve şu an 2017 yılında kurduğu bir dijital ajans şirketini yönetiyor. Bir süredir şarkıcı ve oyuncu Zeynep Bastık ile birlikte olan Tolga Akış’ın 7 Haziran 2020’de nikah masasına oturacağı konuşuluyor. Aynı zamanda nişanlısının menajerliğini yapan Tolga Akış,
Zeynep Bastık'ı konserlerinde de yalnız bırakmıyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle