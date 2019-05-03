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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.05.2019 - 12:05, Son Güncelleme:

Zeynep Bastık kimdir? Zeynep Bastık’ın hayatına ilişkin bilgiler

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Zeynep Bastık kimdir? Zeynep Bastık’ın hayatına ilişkin bilgiler

Dizi projelerinin yanı sıra sesiyle de dikkatleri üzerine çeken Zeynep Bastık, son günlerde adından sıkça söz ettiriyor. Murat Dalkılıç’ın ‘Bi Güzellik Yap’ albümündeki ‘Lüzumsuz Savaş’adlı şarkıya yaptığı düet ile tanınan Zeynep Bastık, Umuda Kelepçe Vurulmaz, Yasak Elma ve Adı Mutluluk dizilerinin kadrosunda yer aldı. İşte, Zeynep Bastık’ın hayatına ilişkin bilgiler

Zeynep Bastık, 1991 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Bir zamanlar Murat Dalkılıç'ın vokalistliğini yaptıktan sonra kendi albümünden çıkış parçası olan Fırça şarkısı ile müzik dünyasına adım attı. Murat Dalkılıç’ın Lüzumsuz Savaş adlı şarkısına birlikte düet yaptı ve bu düetle dikkatleri üzerine çekti. Adı Mutluluk ve Sil Baştan dizilerinde rol alan Zeynep Bastık oyunculuk kariyerine de adım atmıştır. Fox Tv ekranlarında yayınlanan Umuda Kelepçe Vurulmaz dizisinde Rüya karakterine hayat verdi, bu dizi ardından Yasak Elma’nın kadrosunda kısa süreli yer aldı.

 

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