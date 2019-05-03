Zeynep Bastık kimdir? Zeynep Bastık’ın hayatına ilişkin bilgiler
Dizi projelerinin yanı sıra sesiyle de dikkatleri üzerine çeken Zeynep Bastık, son günlerde adından sıkça söz ettiriyor. Murat Dalkılıç’ın ‘Bi Güzellik Yap’ albümündeki ‘Lüzumsuz Savaş’adlı şarkıya yaptığı düet ile tanınan Zeynep Bastık, Umuda Kelepçe Vurulmaz, Yasak Elma ve Adı Mutluluk dizilerinin kadrosunda yer aldı. İşte, Zeynep Bastık’ın hayatına ilişkin bilgiler
Zeynep Bastık, 1991 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Bir zamanlar Murat Dalkılıç'ın vokalistliğini yaptıktan sonra kendi albümünden çıkış parçası olan Fırça şarkısı ile müzik dünyasına adım attı. Murat Dalkılıç’ın Lüzumsuz Savaş adlı şarkısına birlikte düet yaptı ve bu düetle dikkatleri üzerine çekti. Adı Mutluluk ve Sil Baştan dizilerinde rol alan Zeynep Bastık oyunculuk kariyerine de adım atmıştır. Fox Tv ekranlarında yayınlanan Umuda Kelepçe Vurulmaz dizisinde Rüya karakterine hayat verdi, bu dizi ardından Yasak Elma’nın kadrosunda kısa süreli yer aldı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle