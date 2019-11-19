Zeynep Bastık ile Tolga Akış evleniyor
Zeynep Bastık, uzun süredir birlikte olduğu Tolga Akış ile nikah masasına oturacağını duyurdu.
Kariyerinde hızlı bir çıkış yakalayan Zeynep Bastık, bu kez özel hayatıyla gündem oldu.
TV100'de ekrana gelen 'Magazin Hattı' programına konuşan şarkıcı, vize işlemleri için İngiliz Konsolosluğu'ndaydı. Yoğun bir konser programı hazırladığını söyleyen Bastık, müjdeli haberi de verdi.
Son olarak Mustafa Sandal’la düet yapan genç şarkıcı, evleneceğini duyurdu.
'Evleniyoruz'
Uzun süredir birlikte olduğu Tolga Akış ile Eylül 2018'de nişanlanan Bastık, nikah tarihini "Bir terslik olmazsa 7 Haziran'da evleniyoruz" diyerek açıkladı.
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