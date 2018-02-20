Zeynep Alkan 'babasını utandırdı' haberlerine sitem etti

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sık sık söz ettiriyor... Alkan'ın yaptığı son paylaşım yine takipçileri tarafından çok sayıda yorum aldı.

Dans ettiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Alkan, yapılan 'babasını utandırdı' haberlere sitem etti. Zeynep Alkan sitemini şu sözlerle dile getirdi...