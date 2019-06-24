Zerrin Özer'in eşi Murat Akıncı kimdir? Son günlerin en çok konuşulan ismi oldu
Zerrin Özer'in eşi Murat Akıncı, son günlerin en çok konuşulan ismi oldu. Pek çok kişinin Murat Akıncı hakkında dolandırıcılık iddiasında bulunması ve ‘öldü’ dediği babasının yaşadığının ortaya çıkması ardından Zerrin Özer, boşanma zararı aldı. Peki, Zerrin Özer'in eşi Murat Akıncı kimdir?
Zerrin Özer ile 16 Haziran'da nikah masasına oturan Murat Akıncı, 16 Kasım 1984 tarihinde dünyaya geldi. Annesi ve babası ayrıldıktan sonra annesiyle yaşamaya başladı. Güvenlik işiyle uğraşan Murat Akıncı'nın pek çok kişiyi kandırdığı, dolandırdığı kadınlara kendisini farklı isimler ve mesleklerle tanıttığı ortaya çıktı. Zerrin Özer'in eşi Murat Akıncı ile ilgili bir diğer iddia ise Adnan Oktar'ın müridi olduğu. Akıncı ile ilgili detaylardan birini de öz babası verdi. Canlı yayına bağlanan babası, "Başından iki evlilik geçen Murat Akıncı'nın evliliklerinden birini 2005'te yaptığınıve düğünden sonra evlendiği kızın bütün altınlarını çaldığını" ifade etti.
Murat Akıncı ile ilgili art arda gelen dolandırıcılık iddiaları ardından Zerrin Özer, sessizliğini 2. Sayfa programında bozdu ve boşanma kararı aldığını açıkladı. Özer, "Boşanmaktan vazgeçmiştim ama babasını dinleyince artık kararım kesin...Ben hayatım boyuncu hep kendim görmeyi isterim. Rahatsızlığım dolayı söylenenlere dinleyemedim. Bu konuşmalardan sonra bitmiştir." dedi.
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