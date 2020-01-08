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Haber Giriş: 08.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Zerrin Özer'e dava açmıştı... Tazminat şoku!

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Zerrin Özer'e dava açmıştı... Tazminat şoku!

ŞAİR Nurdan Ünsal, 11 yıl önce “Beni mi Seviyorsun” adlı şiirini “Emanet” albümünde izinsiz kullandıkları gerekçesiyle Zerrin Özer ve Atlas Müzik’e açtığı davada 1500 lirası maddi, 3 bin lirası manevi 4 bin 500 lira tazminat kazanmıştı.

 Yargıtay kararı bozdu. Mahkeme maddi tazminatı reddetti ve Ünsal’a 3 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. Tazminatın yasal faiziyle 6 bin lirayı bulduğu bildirildi.

 

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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