Zerrin Özer ve Murat Akıncı cephesinden sürpriz gelişme: Boşanıyor mu?
Zerrin Özer'den pazar günü evlendiği Murat Akıncı ile ilgili ilk açıklama geldi...
Ünlü sanatçı haberler üzerine boşanma kararı aldığı söyledi.
İşte Zerrin Özer'in menajeri Kemal Aslan’ın açıklaması:
Değerli basın mensupları;
16 Haziran Pazar günü evlenen Zerrin Özer ve Murat Akıncı hakkında iki gündür basında yer alan haberlerle birlikte evlilik birliğinin temelden sarsıldığı görülmüştür. Zerrin Özer, biraz önce bana boşanma kararını açıklamıştır. Gerekli yasal süreç için işlemler tarafımızdan başlatılmıştır.
SAYGILARIMLA
KEMAL ASLAN
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