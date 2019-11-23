Zerrin Özer: Zor günler yaşamadım bunlar sizin yorumunuz
Murat Akıncı ile evliliğinden 36 saat sonra boşanma kararı alan Zerrin Özer, önceki akşam Beyoğlu’nda görüntülendi.
Keyfinin gayet iyi olduğunu söyleyen Özer, sorular karşısında sinirlendi.
Özer, gazetecilerin “Ayrılıktan sonra nasıl oldunuz toparlayabildiniz mi” sorusuna, “Zor günler yaşamadım bunlar sizin yorumunuz... Gayet iyiyim, şahaneyim” dedi. Şarkıcı, “Aşka kapınızı kapattınız mı” sorusuna ise “Bu konularla ilgili konuşmuyorum” dedi.
Zerrin Özer, geçen haziranda evlendiği Murat Akıncı’dan boşanma kararı aldığı günün ertesinde hastaneye kaldırılmıştı. Özer’in yaşadığı üzüntü sonrası fenalaştığı yazılmıştı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle