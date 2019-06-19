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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.06.2019 - 09:33, Son Güncelleme:

Zerrin Özer'in son sağlık durumu nasıl? Zerrin Özer neden hastaneye kaldırıldı?

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Zerrin Özer'in son sağlık durumu nasıl? Zerrin Özer neden hastaneye kaldırıldı?

Evlendiği eşi Murat Akıncı hakkındaki iddiaların ardından, boşanma kararı alan ünlü sanatçı Zerrin Özer, evinde rahatsızlanarak özel bir hastaneye kaldırıldı. 36 saat süren evliliğini bitirme kararı alan Zerin Özer'in yaşadığı üzüntü sonrası fenalaştığı bildirildi. Peki, Zerrin Özer'in son sağlık durumu nasıl? Zerrin Özer neden hastaneye kaldırıldı?

Eşiyle ilgili iddialar ardından boşanma kararı alan Zerrin Özer zor günler geçiriyor. Kararının ardından büyük bir üzüntü yaşayan Zerrin Özer'in fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. Hastane çıkışı perişan halde görüntülenen Özer'in evde kriz geçirdiği ortaya çıktı. İşte, Zerrin Özer’in son durumu...

Zerrin Özer dün akşam hastaneye kaldırıldı. Maslak'ta özel bir hastaneye kaldırılan ünlü ismin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yüksek tansiyon ve baygınlık geçirmesi şikayetiyle hastaneye kaldırılan Özer'in menajeri Kemal Aslan ilk açıklamayı yaptı. Aslan, “Zerrin Hanım iki üç gündür büyük hüzüntü içerisinde. Evde bayılmış. Krize girmiş. Yardımcıları bulmuş kendisini. Tansiyonu yükseliyor sürekli. 112 ambulansla buraya getirildi. Doktorlar tansiyonunu düşürüyor ama tekrar çıkıyor. 3-4 saattir buradayız” dedi.

MURAT AKINCI HAKKINDA İDDİALAR

61 yaşındaki ünlü şarkıcı Zerrin Özer, kendisinden 27 yaş küçük sevgilisi Murat Akıncı ile 16 Haziran Pazar günü nikâh masasına oturmuştu. Çiftin düğünü dolandırıcılık iddialarıyla gölgelendi. Murat Akıncı’nın dolandırıldıklarını iddia eden eski sevgilileri Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına bağlandı ve bulundukları iddialarla şoke etkisi yarattı. Yaşanan gelişmeler sonrası Zerrin Özer, eşinden boşanma kararı aldı.

"BANA BEBEK GİBİ DAVRANIYOR"

Zerrin Özer geçtiğimiz aylarda katıldığı bir magazin programında "Çok yakında duyarsınız güzel haberleri. Evlilik teklifi aldım. Uzun zamandır bir ilişkim var, hiçbir zaman görüntülenmedik dışarıda. İki seneye yaklaşıyor ilişkimizin başlayalı. Sevgilim bizim camiadan değil. Bana çok güzel bakıyor, bebek gibi… Kalbimin ve yolumun yoldaşı diyebilirim. Aşığım kendisine. Evlilik teklifini kabul ettim. Birkaç ay içinde de nikah masasına oturacağız" açıklamasını yapmıştı.

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