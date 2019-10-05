Zerrin Özer: Benim için dua edin!
Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı. Ünlü şarkıcı, sağlık durumunu sosyal medyada takipçileri ile paylaştı.
"Canım, canım dostlarım benim! Bu asla duygu sömürüsü değil. 1 haftadır yaşadığım çok hemde çok acılarım, ağrılarım mide pankreas bir birine girdi. Doktorlar gider gitmez beni nasıl bakıma aldılar, tomografi, testler, filmler... Bu ağrılara dayanmak çok zor. Pazartesi devam edeceğiz. inşallah, bir şey çıkmayacak. Acıma dua ederseniz sevinirim geçsin diye canım dostlarım. Sizler benim her şeyimsiniz. Var olun daima..."
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