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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.06.2019 - 11:36, Son Güncelleme:

Zerrin Özer: Kendime inanamıyorum!

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Zerrin Özer: Kendime inanamıyorum!

Zerrin Özer, 16 Haziran Pazar günü Murat Akıncı ile nikah masasına oturmuştu. Akıncı, hakkında ortaya atılan dolandırıcılık iddialı evliliği bitirdi. Zerrin Özer, nikahtan 36 saat sonra boşanmaya karar verdi. Ünlü sanatçının menajeri Kemal Aslan ve Murat Akıncı'nın annesi Sevilay Ünal, Kanal D'de yayınlanan 2. sayfa programına telefonla bağlanıp yaşananları canlı yayında anlattılar...

KEMAL ASLAN: 'EVLİLİĞİN İPTALİ' DAVASI AÇIYORUZ

"Zerrin'in tansiyonu çok yükselmiş, sol kolunda uyuşma başlamış. Yanındaki yardımcılar panik olunca hastaneye götürmüşler. Ciddi bir kriz geçirdi.

Yaşanan olaylar sonucunda Zerrin Hanım dün öğle saatlerinde boşanma kararı aldı. Anlatılanlarla karşımdaki Murat bambaşka bir insan. Murat Akıncı o kadar beyefendi bir şekilde karşıladı ki, 'Zerrin sen üzülme. Sen nasıl mutlu olacaksan ben onu yaparım' dedi. Avukatıma gelip, boşanma davası için vekaleti imzaladı. Benim bu noktada adama söyleyebileceğim hiçbir şey yok.

Kendi şirketini 420 bin TL dolandıran bir kadın çıkmış, 'Murat Akıcı sahte bir insan' diyor. Ee sen nesin? Adam beraat etmiş. O kararı yayınladınız mı? Hayır.. O zaman konuşmayacağız. Murat Akıncı için açılan bir dava yok. Ama Murat Bey, hemen yasal hakkını kullanmaya başladı. Adam evinde oturuyor, kaçmıyor.Ben ne söyleyebilirim?

Murat Akıncı 3 yıllık süre içerisinde Zerrin'e 1 kuruş harcatmadı biliyor musunuz? Evine de o baktı, Zerrin'e de o baktı. Adam evden ayrıldı. Zerrin, hastanedeyken beni sürekli aradı. Zerrin Özer, severek ayrılıyor. Bence sular durulduktan sonra Zerrin ile yeniden bir araya gelmeleri çok mümkün. 36 saat evli kaldıkları için 'Evliliğin iptali' davası açıyoruz. Zerrin o kadınları dinledikten sonra 'Kendime inanamıyorum' dedi."

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Zerrin Özer fenalaşarak hastaneye kaldırıldı
Zerrin Özer fenalaşarak hastaneye kaldırıldı!

SEVİLAY ÜNAL: O KADIN OĞLUMA TAKINTILI

Murat Akıncı'nın annesi Sevilay Ünal şunları söyledi: 

"Hakkımızda suç duyurusunda bulunan Seda Hanım’ın sözleri yalan oğluma takıntılı bir insan. Çalıştığı şirketi 400 bin TL dolandırmıştır. Kendisinin mahkemesi sürüyor. Nasıl böyle bir iftira atar anlamıyorum. Neden oğlumun evlenmesini beklediler, hakkımızda bütün bilgiler vardı, telefon adres... Oğlumu linç etmeye çalışıyorlar. Gidip yasal haklara başvursunlar, biz başvurduk… Ellerinde delil varsa gidip versinler… Yayında açıklayamayacağım belgeler var bunların hepsini polise verdim. Mahmut Atalay denen birini biz tanımıyoruz, soruşturabilirsiniz. Ne mahkemesi var ne de aranması… Zerrin Özer’in bugüne kadar bir kuruşunu almadık. Ne ben aldım ne de oğlum... Biz kimsenin parasını almadık."

61 yaşındaki Zerrin Özer evlendi
61 yaşındaki Zerrin Özer evlendi

Zerrin Özer: Kendime inanamıyorum

 

 

 

 

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