Zeliha Sunal kimdir?
Zeliha Sunal, katıldığı programlar dolayısıyla ekran başındaki izleyiciler tarafından araştırılan isimler arasında yer alıyor. Müzik alanında ilerleyen ve birçok albümü bulunan Zeliha Sunal, bazı dizi ve film projelerinde de yer almıştır. Peki, merakla araştırılan Zeliha Sunal kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Zeliha Sunal, 29 Haziran 1962 tarihinde Bursa'da dünyaya gelmiştir. Sunal, Mikrofonla ilk olarak TRT İzmir radyosu “Çocuk saati” programında tanıştı. Dönemin halk eğitim merkezlerinde aldığı gitar dersleri ile gitar çalmaya başladı. Öğretmen Okulunda okurken kurduğu orkestra ile, liseler arası birçok müzik yarışmasına katıldı ve derece aldı. Uzunca bir süre amatör gruplarda gitar çalıp şarkı söyleyen Zeliha Sunal profesyonel müzik çalışmasının ilk basamağı olan İzmir’de 5 yıl kendi orkestrası ile çalıştı.
1988 yılında Grup Angora orkestrasıyla çalışmak üzere Ankara’ya gitti. 1988 -1992 yılları arasında birçok ülke devlet başkanının ağırlandığı devlet organizasyonlarında sahne aldı. TRT Ankara Televizyonunun hazırladığı Tele Tatil, Pazardan Pazara, 24`e Doğru adlı canlı hazırlanan ve yayınlanan programlarda müzik yaptı. TRT Ankara Radyosu “Hafta sonu” programında orkestra solistliği yaptı.
1993 yılında yaşamında ciddi bir değişiklik yaparak İstanbul’a yerleşti. Kanal D ve HBB Televizyonlarının müzik eğlence programlarında orkestra solistliği yaptı. TRT Televizyonu tarafından yayınlanan “Gece kahvesi ” adlı programda kendi orkestrası Grup Çağrışa ile birlikte çalıştı. TRT İzmir Televizyonunun hazırladığı “Hafta Sonu” programında sunucu ve solist olarak yer aldı. TRT 2 de trafik konulu bir programın sunuculuğunu yaptı.
TV8’de yayınlanan “Zeliha ile Her Telden Her Dilden” adlı programın yapımcılığını sunuculuğunu ve solistliğini yaptı. 2009 yılında Flash TV’de “Sihirli Dolap” adlı programı hazırladı ve sundu. 2010 yılında Kıbrıs Genç Tv de yayınlanan Kıbrıs Yıldızı Şarkı Yarışması’nda müzik direktörlüğü ve jüri üyeliği yaptı. Halen POPSAV’da yönetim kurulunda görev yapmaktadır. Müyorbir Yönetiminde 4 sene Denetleme Kurulu Başkanlığı yaptı.
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