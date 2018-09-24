Zeki Müren ölüm yıl dönümünde anılıyor… İşte hayatına ilişkin bilgiler
Zeki Müren’in ölüm yıl dönümü günün en çok konuşulan konularından biri oldu. Türk Sanat Müziği'nin kadife sesi, San'at Güneşi, bir döneme damgasını vuran ve genç nesle ulaşmaya devam eden Zeki Müren, 22. ölüm yıl dönümünde minnetle anılıyor. 24 Eylül 1996 günü, TRT İzmir Televizyonunda kendisi için düzenlenen tören sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yummuştu.
Oyuncu, tiyatro sanatçısı, tasarımcı, şair, söz yazarı, besteci ve şarkıcı Zeki Müren, 6 Aralık 1931 tarihinde dünyaya geldi. Bursa'nın Ortapazar Caddesi'nde, Kaya ve Hayriye Müren çiftinin çocuğu olarak başladı hayata. İlk gençlik yıllarında, yeteneği öğretmenleri tarafından keşfedildi. Bu sayede, müzikli okul müsamerelerinde baş rolleri oynamaya başladı. Lise yıllarına geldiğinde, babasından İstanbul'a gitmek için izin istedi ve İstanbul Boğaziçi Lisesi'ne başladı. Ardından, Zeki Müren imtihanlarının hepsini geçerek İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ne (şimdiki Mimar Sinan Üniversitesi) girdi. İlerleyen yıllarda, Yüksek Süsleme Bölümü Sabih Gözen atölyesinden mezun oldu.
Zeki Müren, Bursa'da tamburi İzzet Gerçeker'den aldığı solfej ve usul dersleriyle musiki bilgileri öğrenmeye başladı. 1949'da, Boğaziçi Lisesi'nde okurken sinema yönetmeni ve yazan Arşavir Alyanak'ın babası Agopos Efendi ile bir başka hocası Udi Krikor'dan aldığı derslerle de musiki eğitimini sürdürdü.
1950 yılında henüz üniversite öğrencisiyken, TRT İstanbul Radyosu'nun açtığı ve 186 adayın katıldığı solist sınavını birincilikle kazandı Zeki Müren. O günden bugüne, onun sesini duyabilmek bir şans olarak görüldü.
1 Ocak 1951'de, İstanbul Radyosunda canlı olarak yayımlanan bir programda ilk radyo konserini verdi ve bu konseri çok beğenildi. Aynı hafta klarnet sanatçısı Şükrü Tunar Müren'i Yeşilköy'de kendisine ait plak fabrikasına götürerek yine kendi eseri olan "Muhabbet Kuşu" şarkısını plağa doldurttu. Bu plak sayesinde Müren tüm Anadolu'da tanındı. Radyo programları on beş yıl sürdü, bunların çoğu canlı yayın programlarıydı. İlk sahne konserini 26 Mayıs 1955 tarihinde verdi.
Maksim Gazinosu sahnelerinde aralıksız 11 yıl Behiye Aksoy ile dönüşümlü olarak sahne aldı. Zeki Müren hayatı boyunca hiç evlenmedi. 1950'lerin Türkiye'sinde alışılmış kalıpları zorlayan elbiseleri ve sahne davranışı ile halkın ilgisini sürekli olarak üstünde tutmayı başardı.
Zeki Müren, 1954 yılında, Beklenen Şarkı adlı filmde sinema oyunculuğuna başladı ve bu film ile yakaladığı başarı, sinema kariyerinin genişlemesine neden oldu.
Müren, 1955'te "Manolyam" adlı şarkısıyla Türkiye'de ilk kez verilen Altın Plak Ödülü'nü kazandı. 1991 yılında Devlet Sanatçısı seçildi.
Askerliğini 1957-1958 yıllarında yedek subay olarak Ankara Piyade Okulu (6 ay), İstanbul Harbiye Temsil Bürosu (6 ay) ve Çankırı'da (3 ay) yaptı. Zeki Müren'in Karagöz sanatçısı Hayali Saf Deri, Metin Özlen tarafından hazırlanan kuklası doğum yeri olan Bursa'da sahne aldı.
1965 yılında 100'e yakın şiirinin yer aldığı Bıldırcın Yağmuru isimli kitabı adlı şiir kitabını çıkardı. Bu kitabında yer alan şiirlerinden bazıları Pembe Yağmurlar, BursaSokağı ve İkinci Sadık Dost.
Zeki Müren kalp rahatsızlığı ve şeker hastalığı nedeniyle hayatının özellikle son 6 yılında sahne hayatından ve medyadan uzaklaştı. Bodrum'daki evinde inzivaya çekildi. 24 Eylül 1996 günü, TRT İzmir Televizyonunda kendisi için düzenlenen tören sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu.
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