Zehra Çilingiroğlu'nun yeni imajı

Hülya Avşar kısa bir süre önce kumral olan saçlarını koyu renge boyattı. Saçındaki gölgeleri kapatan Hülya Avşar makyaj tarzını da değiştirdi.



Kardeşi Helin Avşar daha radikal davrandı. Siyah saçlarından bir anda vazgeçip sarışınlığı tercih etti.



Annesi ve teyzesini gölgede bıraktı

Son değişiklik Hülya Avşar’ın kızı Zehra’dan geldi. Esmer Zehra kızıl oldu. Yeni imajıyla annesi ve teyzesini gölgede bıraktı. Sosyal medyada yeni Zehra çok beğenildi.







