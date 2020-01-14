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Haber Giriş: 14.01.2020 - 18:51,Son Güncelleme:/

Zehra Çilingiroğlu'nun yeni imajı

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Zehra Çilingiroğlu'nun yeni imajı

Hülya Avşar esmer, Helin Avşar sarışın, Zehra Çilingiroğlu ise kızıl oldu.

Hülya Avşar kısa bir süre önce kumral olan saçlarını koyu renge boyattı. Saçındaki gölgeleri kapatan Hülya Avşar makyaj tarzını da değiştirdi.

Zehra Çilingiroğlunun yeni imajı

Kardeşi Helin Avşar daha radikal davrandı. Siyah saçlarından bir anda vazgeçip sarışınlığı tercih etti.
Zehra Çilingiroğlunun yeni imajı

Annesi ve teyzesini gölgede bıraktı
Son değişiklik Hülya Avşar’ın kızı Zehra’dan geldi. Esmer Zehra kızıl oldu. Yeni imajıyla annesi ve teyzesini gölgede bıraktı. Sosyal medyada yeni Zehra çok beğenildi.
Zehra Çilingiroğlunun yeni imajı



 

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