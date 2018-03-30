’Zaza Şehmus’u binlerce kişi uğurladı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ahmet ÜN- Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)
30.03.2018 - 15:55, Son Güncelleme:

’Zaza Şehmus’u binlerce kişi uğurladı

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’Zaza Şehmus’u binlerce kişi uğurladı

Diyarbakır’da dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ’Zaza Şehmus’ lakaplı müzik yapımcısı Şehmuz İlgin’in cenazesi, bugün tarihi Ulu Cami’de düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Müzik yapımcısı ’Zaza Şehmuz’ lakaplı Diyarbakırlı Şehmuz İlgin (64), pankreas kanseri tedavisi gördüğü hastanede dün kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. İlgin için bugün Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami’de cenaze namazı kılındı. Cuma namazı ardından kılınan cenaze namazına AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, eski CHP Milletvekili Mesut Değer, ses sanatçısı İzzet Yıldızhan’ın yanı sıra binlerce kişi katılırken, İbrahim Tatlıses, Mahsun Kırmızgül ile çok sayıda ünlü sanatçı da cenazeye çelenk gönderdi.

’Zaza Şehmus’u binlerce kişi uğurladı

 ’AHMET KAYA, İBRAHİM TATLISES GİBİ ÇOK SAYIDA KİŞİYE ALBÜM YAPTI’

Uğurlama törenine katılan sanatçı İzzet Yıldızhan, İlgin’in sanat camiasıyla bağlantılı biri olduğunu belirterek, "Diyarbakır’ın iyi bir değeriydi. Sanat camiamızla bağlantılı olan biriydi. Türkiye’de çok şöhret olan, starların yapımcılığını yapan biriydi. Benim iyi bir dostumdu. Dostumu kaybettiğim için üzgünüm. Onunla geçen son 10 yılı değerlendirirsek, babacan, aslan gibi bir ağabeydi. Kanser hastalığı artık grip hastalığı gibi olmuş. İnsanı çok kısa bir sürede yok edip, götürüyor. Bugün, bütün sanat camiasına başsağlığı dilemek gerekiyor. Ahmet Kaya’dan, İbrahim Tatlıses’ten, Azer Bülbül, Yıldız Tilbe’ye kadar sayamayacağım çok isim var, hepsine albüm yapmış biri" dedi.

’Zaza Şehmus’u binlerce kişi uğurladı

İlgin ile en son 3 gün önce görüştüğünü anlatan Yıldızhan, "3 gün önce yine buradaydım. Hastalığı süresince yanında oldum. Ben, kötü gün dostuyum. Hastalığında onu hiç bir zaman yalnız bırakmadım. Dar günde dostları bırakmamak gerekiyor. 3 gün önce buradan ayrılırken, haftaya tekrar geleceğimi söyledim. 3 gün sonra vefat etti" diye konuştu.

Zaza Şehmuz'u binlerce kişi uğurladı
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’Zaza Şehmus’u binlerce kişi uğurladı

Ulu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından İlgin’in tabutu omuzlara alınarak, binlerce kişinin katımıyla, Sur ilçesindeki Çifthavuzlar Mezarlığı’na götürülerek burada toprağa verildi.

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