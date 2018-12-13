Zamansız koleksiyon
Sitare Kalyoncuoğlu, “Timeless” adını verdiği kapsül elbise koleksiyonunu beğeniye sundu. Kalyoncuoğlu’nun Nişantaşı’ndaki mağazasında yaptığı tanıtım davetine birçok ünlü isim de katıldı.
Cemiyet dünyasının ünlü isimlerinden Sitare Kalyoncuoğlu, S’style adını taşıyan markası için kapsül bir elbise koleksiyonu hazırladı.
“Timeless” adlı koleksiyonun tanıtımı Kalyoncuoğlu’nun Nişantaşı’ndaki mağazasında yapıldı. Tanıtım davetine Revna Demirören, Arzu Kunt, Ahu Orakçıoğlu ve Begüm Özer gibi iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri katıldı.
ZEYNEP YILMAZ
Koleksiyon, hem www.dshesyle.shop alışveriş sitesinden hem de Openhaus Nişantaşı mağazasından satışa sunulucak.
AHU ORAKÇIOĞLU
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