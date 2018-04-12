Zahide Yetiş kimdir, kaç yaşında?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Magazin
12.04.2018 - 10:23, Son Güncelleme:

Zahide Yetiş kimdir, kaç yaşında?

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Zahide Yetiş kimdir, kaç yaşında?

Zahide Yetiş, her sabah gündüz kuşağı programıyla evlere konuk olmaya devam ediyor. Hamilelik haberini canlı yayında vermesi uzun süre konuşulan Zahide Yetiş’in yaşı, eşi ve eğitimi merak ediliyor. Peki Zahide Yetiş kimdir, kaç yaşında?

Anne tarafından Yunanistan Selanikli, baba tarafından Kütahyalı olan Zahide Yetiş, 1979 yılında Avusturya, Viyana'da doğdu. İzmir'de büyüyen Zahide Yetiş lise eğitimini İzmir Özel Fatih Koleji'nde tamamladıktan sonra 9 Eylül Üniversitesi Satış Yönetimi ve İşletme Bölümü'nden mezun oldu. TRT'de belgesel seslendirmeleriyle televizyonculuk hayatına başlayan Zahide Yetiş Show TV'deki programı ile geniş izleyici kitlesine ulaştı. TV8 ‘de “Kentlerin Dili” adlı programla Türkiye’yi dolaşarak 25 ayrı şehrin yarı belgesel programını yaptı. Altı yıl boyunca Türkiye'nin ilk Teknoloji Programı olan ‘İnternet TV' yi sundu, ‘İnternet Dünyası' adlı bir gazete köşesi hazırladı. İzmir Fatih Kolejinde Diksiyon Güzel Konuşma ve Artikülasyon dersleri verdi. TRT Kurumunda, İzmir ve Ankara televizyonlarında “Genç Gözüyle Tartışma” , “İnternet TV”, “Türk Site”, “Gün Başlıyor”, “Şans Karesi” ve “İzlenimler” gibi kadın, eğitim, kültür, eğlence ve tartışma ve yarışma programlarının sunuculuğunu üstlendi.

Kanal D'de yayınlanan tam üç sezon “Doktorum” Programını Op. Dr. Aytuğ Kolankaya ile beraber sundu. Daha sonra ATV’de “Zahide'yle yetiş hayata” adlı programda sunuculuk yaptı. 16 Eylül 2014 tarihinde hayatını işadamı Cem Arısoy ile birleştiren Zahide Yetiş, bir erkek çocuk bekliyor. Ünlü sunucu, hamilelik haberini canlı yayında “Şimdiye kadar hep dualar aldım sizlerden, dualarınızla ve teveccühlerinizle her sabah beraber olduk. Şimdi sizinle en özel en güzel anımı paylaşma zamanı ben hamileyim.” Sözleriyle duyurmuştu.

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