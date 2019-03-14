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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.03.2019 - 08:33, Son Güncelleme:

Zafer Çika kimdir? Zafer Çika'nın ailesinden özel istek

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Zafer Çika kimdir? Zafer Çika'nın ailesinden özel istek

Sanat ve spor camiasının çok sevdiği Demet Akbağ’ın eşi Zafer Çika, trafik kazasında hayatını kaybetti. Zafer Çika'nın ölümünün ardından ailesi ve sevenleri yasa boğuldu. Ünlüler sosyal medya hesaplarından yas mesajları paylaştı. Çika'nın ailesi ölüm ilanında özel istekte bulundu. Peki, Zafer Çika kimdir?

Gazetemizin yazarı Ayşe Arman'a 2012 yılında konuşan Demet Akbağ, eşi Zafer Çika için hissettiklerini dile getirdi. Ayşe Arman'ın 'Zafer'e aşkla bakışın değişti mi?' sorusuna yanıt veren Akbağ, şu ifadeleri kullanmıştı;

"Tabii ki aşk zamanla sevgiye dönüşüyor. Hatta kardeş bile oluyorsun. Zafer benim abim, kocam, sevgilim, aşkım ama en önemlisi en yakın arkadaşım. Benim için gerçekten vazgeçilmez. Biz kaşımızla gözümüzle anlaşırız. İnsanlar, sıra dışı insanlara ilgi duyuyor ama sonra başlarda çok tatlı gelen şeyler onlara batmaya başlıyor. Oysa biz Zafer’le biraz da aynı familyadanız. Ailelerimiz de denk. Eğlenceli, komik ve zeki bir adam. Olmasa çoktan sıkılmıştım."

ZAFER ÇİKA KİMDİR?

18 Mayıs 2014'te yayımlanan Posta Gazetesi'nin Karnaval ekinde, Demet Akbağ’ın eşi Zafer Çika şöyle anlatılıyor;

"Zafer Bey doğma büyüme İzmirlidir. Şehrini, işini gücünü bırakıp aşkı uğruna İstanbul’a taşınır. Büyük aşktır onlarınki. “Çocuğumuz olursa evleniriz” diye düşünürler. Demet Akbağ 39 yaşına geldiğinde tam da yaşı dolayısıyla ‘O defteri artık kapattım’ diye düşündüğü sırada hamile kaldığını öğrenir. Kimseye söylemez; 30 Ağustos Zafer Bey’in doğumgünüdür, o güne saklar bu sürprizi. Zafer Bey mutluluktan havalara uçar. Hemen evlenme planı yapılır. Ve Galatasaray-Milan maçını seyretmeye gittikleri gün, 19 Eylül 1999’da iki şahitle Milano’da evlenirler. 2000’de Ali dünyaya gelir. Demet Akbağ, Ali’li yıllarını hayatının en güzel yılları olarak tanımlar... Mayıs başında eşi kalp krizi geçiren Demet Akbağ zor günler geçirmişti. Neyse ki bu kötü günler geride kaldı ve bugünlerde Demet Akbağ, Cannes Film Festivali’nin Türk yıldızı olma sevincini yaşıyor."

ÖLÜM İLANINDA ÖZEL İSTEK

Zafer Çika'nın ailesi tarafından ölüm ilanı yayınlandı. İlanda şunlar yazıyor: Demet Akbağ'ın büyük aşkı ve sevgili eşi, Ali Çika'nın biricik babası, canı, Nezahat ve Niyazi Çika'nın sevgili oğlu, Rahmetli Cihan Çika, Regent ve Firdevs Çika'nın ağabeyi Doruk ve Dora'nın amcası Sedef, Ülker, Mert, Kemal ve Sevgi'nin eniştesi, Rahmetli Benan Yavuzkol'un kıymetli damadı Zafer Çika'yı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.Cenazesi, 14 Mart 2019 Perşembe günü (bugün) İzmir Alsancak Hocazade Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Çeşme Mezarlığı'na defnedilecektir.

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