Yüzleşme zamanı
Kanal D, yeni sezonu çok iddialı bir yapımla açıyor. Başrollerini Uğur Yücel, Hande Doğandemir, Engin Öztürk ve Yiğit Kirazcı’nın paylaştığı “Yüzleşme” yakında başlayacak.
Güçlü kadro bir arada
Kanal D, çarpıcı bir senaryo ve güçlü bir oyuncu kadrosuyla milyonları ekran başına çekmeye hazırlanıyor. Yapımını T Company’nin, yapımcılığını Bülent Turgut’un üstlendiği “Yüzleşme” için geri sayım başladı. Uğur Yücel, Hande Doğandemir, Engin Öztürk ve Yiğit Kirazcı’nın rol aldığı dizi, yakında ekranda olacak.
Uğur Yücel
Kasabanın sırları
“Yüzleşme”, çiçek yetiştiriciliği ve esans üreticiliği ile ünlü Kalender kasabasında, sırların gün yüzüne çıkmasıyla birlikte insanların hayatının bir anda değişmesini konu alıyor. Senaryosunu Altuğ Küçük’ün kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak ve Burak Arlıel yapıyor.
Hande Doğandemir
Engin Öztürk
Yiğit Kirazcı
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