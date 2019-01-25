Yüzleşme, yakında Kanal D’de!
Kanal D’nin, yapımını T Company’nin, yapımcılığını Bülent Turgut’un üstlendiği, senaryosunu Altuğ Küçük’ün kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Ömer Faruk Sorak ve Burak Arlıel oturduğu yeni dizisi Yüzleşmenin ilk tanıtımı yayınlandı.
Başrollerini Uğur Yücel, Hande Doğandemir, Engin Öztürk, Yiğit Kirazcı, Zeynep Eronat ve Yeşim Ceren Bozoğlu’nun paylaştığı Yüzleşme’de; Şerif Sezer, Mesut Akusta, Macit Koper, Durul Bazan, Gülsim Ali, Darda Yasir Yenal, Gözde Çığacı, Müfit Kayacan ve Yeşim Gül de yer alıyor.
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