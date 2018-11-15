Yusuf Harputlu kimdir?
Yusuf Harputlu'nun hayatı gündemdeki haberler nedeniyle gündeme geldi. Küçük yaşlardan bu yana müzikle iç içe olan Yusuf Harputlu, Yenilmedim, Zamanı Geldi, Sen gidersen - Ahu can gibi albümleriyle tanınıyor. İşte, Yusuf Harputlu'nun hayatına ilişkin bilgiler
Aslen Diyarbakır'lı olan Yusuf Harputlu, 1 Ocak 1981 tarihinde Elazığ’da dünyaya geldi. 3 erkek ve 3 kız olmak üzere 6 çocuklu bir aileden gelen Yusuf Harputlu, erkek kardeşlerin en küçüğüdür. Eğitim hayatında ilkokulu "Adana Karacaoğlan İlkokulu"nda başladı. Maddi imkansızlıklar nedeniyle "Ömer Refika Halıcılar Ortaokulu"nda 3. sınıfa kadar okuyabildi. Küçük yaşlarda müziğe merak saran Yusuf Harputlu, 3-4 yıllık bir çalışmadan sonra demo kaset çıkardı. Uzaylı Türkücü olarak bilinen Mustafa Topaloğlu tarafından keşfedilen Yusuf Harputlu, Hilmi Topaloğlu’nun desteğiyle ilk albümünü çıkardı.
“Lele” adlı duygusal parçaya klip çekti. Bu şarkı Yusuf Harputlu’nun en çok dinlenen parçaları arasında yer aldı. Damla Tv‘de “Yusuf Harputlu Show” adında program hazırladı.
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