Yusuf Çim ve Özge Özkaplan aşklarını ilan etti
Oyuncu Yusuf Çim ve oyuncu Özge Özkaplan arasındaki aşk iddiaları doğru çıktı.
Özge Özkaplan, doğum gününde Yusuf Çim'e olan aşkını sosyal medya hesabından ilan etti.
İYİ Kİ VARSIN
Özkaplan, Instagram hesabından Yusuf Çim ile çekildiği fotoğrafı paylaşarak, '1 sürpriz, 2 sürpriz, 3 sürpriz diye diye en güzel doğum günü hafta sonu benim oldu. Hiç hissetmediğim kadar değerli, özel, güzel hissettim, hissettirildim. En güzel yaş 29’un yarısı itibariyle başlayanmış! İyi ki varsın iyi ki' notunu düştü.
DETAY PASTADA GİZLİ
Özge Özkaplan'ın doğum günü pastaları arasında 'İyi ki doğdun sevgilim' yazan bir pastanın da olması dikkat çekti.
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