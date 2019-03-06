Yumurcak’ı yazıyor
“Yumurcak” rolüyle hayatımıza giren ve şimdilerde “Arka Sokaklar”ın Engin Komiseri olarak ekranda izlediğimiz İlker İnanoğlu, hayatını anlatacak kitap için Epsilon Yayınevi’nden teklif aldı.
SETLERDE GEÇEN ÇOCUKLUK
Türk Sineması’nın iki efsane ismi Filiz Akın ve Türker İnanoğlu’nun oğlu olan, gözlerini film setlerinde açan İlker İnanoğlu, teklifi değerlendirmeye aldı. Oyuncu kitabında, film setlerinde geçen çocukluğundan gençliğine, özel hayatından oyunculuğa birçok hikayeyi mizahi bir dille anlatacak. Genç yaşta yurtdışında okumaya giden ve birçok ülkeyi görme fırsatı bulan İnanoğlu, İngiltere, Amerika ve Fransa gibi birçok yerde yaşadığı olayları, karşılaştığı insanları ve kültürleri kaleme alacak.
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