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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Fotoğraflar: Levent Kulu
30.09.2018 - 14:46, Son Güncelleme:

Yozgat’ta olmam gerekirken İstanbul’dayım

Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
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Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
Yozgat’ta olmam gerekirken İstanbul’dayım

Türkiye’de ‘yenge’ lakabıyla tanınan ünlü Amerikalı sosyal medya fenomeni Amanda Cerny, yüzü olduğu markanın kampanyası için ülkemize geldi. Amerika’dan sonra en fazla takipçisi Türkiye’den olan Cerny, Yozgatlı Cafer Lalek ile Twitter’da başlayan ‘aşk’larını ve hakkında bilinmeyenleri anlattı. Cerny’nin en büyük pişmanlığı ise henüz Yozgat’a gidememiş olması.

Guess’in marka yüzü oldun. Bu işbirliği nasıl ortaya çıktı?

- RedOne, French Montana, Dinah Jane ve Daddy Yankee’nin de yer aldığı bir ortak şarkı için Fas’ta klip çekiyorduk. Guess bu videoya sponsordu. Arkadaşlarımdan birine markayı ne kadar sevdiğimi anlattım, o da markanın ortağı Paul Marciano ile beni tanıştırabileceğini söyledi. Los Angeles’a döndüğümde Paul ve ekibiyle bir araya geldim. Zaten Paul, beni Instagram’dan 7 yıldır takip ediyormuş. “Bizim markamız seni, sen markamızı yükseltirsin” dedi ve işe koyulduk. Hayalim gerçek oldu.

Dünyaca ünlü markanın yüzü olmak nasıl bir his?

- Muhteşem! Bütün ekip harika. Markanın tüm dünyada dükkânları var ve benim yer aldığım afişler Avrupa’dan Japonya’ya her yerde. Küçük bir kızken ne zaman billboard’ları görsem “keşke ben olsaydım o” derdim. Hayalim gerçek oldu derken kastettiğim buydu.

Yozgat’ta olmam gerekirken İstanbul’dayım

DÜNYALARIN ÇARPIŞMASI GİBİ OLDU

Instagram’da 22 milyondan fazla takipçiniz var. Hesabınızda neler paylaşıyorsunuz?

- Video-larımda karakter yaratıp onları oynuyorum. Ama pay-laşımlarım genellikle o günden önemli olan anlar üzerine. Zaman içerisinde paylaştığım içerikler de değişti. 7 yıl önce paylaştıklarımı görünce yüzüm buruşuyor, çünkü o zamandan beri sadece iyiye gitmişim.

  Amerika’dan sonra en fazla takipçin Türkiye’den... Özellikle Yozgat’tan sanırım...

- Biliyorum. Bence başım belada zaten Yozgat’ta olmam gerekirken şu an İstanbul’dayım.

Yozgat’ta olmam gerekirken İstanbul’dayım

Her şey, Yozgatlı olduğunu söyleyen Cafer Lalek adlı sahte hesabın size mesaj atmasıyla başladı... Bir de sizden dinleyelim hikayeyi, nasıl oldu da o mesaja cevap yazmaya karar verdiniz?

- Mesajı dijital ortamda İngilizce’ye çevirdim. Basitçe eşim olmak istiyordu. Bunu muhteşem buldum ve içindeki komediyi görerek yanıt vermeye başladım. Bazı fotoğraflar kullanarak, dijital çevirmen yardımı alarak elimde yüzükle kendisine evlenme teklifi yapmaya kadar vardı iş. Benim için tamamı güzel bir eğlenceydi. Dünyaların çarpışması gibi oldu. Sonuç çok komikti.

Yozgat’ta olmam gerekirken İstanbul’dayım

YOZGAT’A NASIL GİDİLECEĞİNİ ÖĞRENMEM GEREK

Hâlâ bunu nasıl yaptığınızı inanamıyorum...

- Komediyi seviyorum. Benim için yanıt vermek çok eğlenceliydi. Hâlâ da eğlenceli çünkü aramızdaki drama devam ediyor. Bana hâlâ üzgün tweetler atıyor ve onunla evlenip Yozgat’a gelmediğim için kırgın. Bazen de onu çok sinirlendiriyorum.

Kızdığı şeylerden biri de Türkçe bilmemeniz bence.

- Birçok mesajını dijital ortamda çevirip anlamaya çalışmama rağmen genelde anlamıyorum. Bu da ilişkiyi daha da güçlü hale getiriyor. (Gülüyor)

Peki Yozgat’a gidecek misiniz?

- Bu gezide yok ama onlar her zaman gönlümde önemli bir yere sahipler. Belki bir gün Yozgat’a gidebilirim. Sadece nasıl gideceğimi öğrenmem gerek.(Gülüyor).

Yozgat’ta olmam gerekirken İstanbul’dayım

Açık görüşlü maceracı ve muhteşem

Her zaman bu kadar enerjik ve komik misinizdir?

- Arada yoruluyorum. (Gülüyor) Robot değilim benim de bazen düşük enerjili olduğum anlar oluyor. Ama genelde paylaşmak istediğim şeyler birçok insanın kendiyle ilişkilendirebileceği şeyler oluyor.

Kendinizi hangi kelimelerle tanımlarsınız?

- Açık görüşlü, maceracı ve muhteşem. (Gülüyor) İşbirlikçi de diyebilirim. Aslında birçok sıfat sayabilirim. Tabii sana kötü olanları söylemeyeceğim.

Bu kadar takipçiniz olmasaydı şöhret olmak için nasıl bir yol izlerdiniz?

- İnan hiç bilmiyorum. Aslına bakarsan tüm bunlara başlamamın nedeni oyunculuk yapmak istemem. 7 yıl önce henüz sosyal medya platformları yeni yeni büyüyordu ben de ufak denemeler yapmak istedim. Bu sırada arkadaşlarımın online platformlardaki işlerinde de oyunculuk yapmak için hepsiyle konuşuyordum. Bunları yaparken görüştüğüm her yapımcı ve menajer oyunculuğun gerçek olmasını istiyordu. Kendi markamı da yaratmam gerekiyordu. Ben de kendi gerçekliğimi yarattım. Vine ile başladım 100 bin görünüm oldu. Sonra milyonlar. Benim için bu yöntem işe yaradı çünkü yapmayı seviyordum. Kimse beni bunun için zorlamadı. Şimdi Hollywood yapımlarında oynamama neden olan şey de bu. Bir yandan da sağlam bir hayran kitlem oluştu.

Yozgat’ta olmam gerekirken İstanbul’dayım

Evlilik hayalim değil

◊ Sırada ne var?
- Netflix’te gelecek sezon yayınlanacak bir komedi dizim var. Aynı zamanda film senaryoları bulunuyor. İki film de gelecek yıl çekilecek.

◊ Çok yoğun bir iş programınız var. Hiç evlenip aile kurayım diye bir hayaliniz yok mu?
- Hayallerim arasında birinin eşi olmak var diyemem. Aşk muhteşem bir şey ama önceliğim iş çünkü çok heyecanlanıyorum. Hayatta her şey tabii ki mümkün. Evlilik fikri de güzel ama hayatımda şu an bencilim. Günümüzde zaten evleneyim, evde çocuğuma bakayım, çalışmayayım diyen geleneksel eş kaldığını da çok sanmıyorum.

◊ Sizin son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?
- Yozgat’ı seviyorum. Yakın zamanda gelmeyi planlıyorum.

Yozgat’ta olmam gerekirken İstanbul’dayım


 

Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
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