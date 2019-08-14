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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.08.2019 - 23:02, Son Güncelleme:

YouTuber Fester Abdü kimdir?

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YouTuber Fester Abdü kimdir?

Liverpool ile Chelsea arasındaki UEFA Süper Kupa mücadelesinin 14'üncü dakikasında sahaya giren kişinin YouTube fenomeni Fester Abdü olduğu anlaşıldı. YouTube kanalından yayın yapan Fester Abdü'nün çok sayıda takipçisi bulunuyor. Peki, YouTuber Fester Abdü kimdir?

YouTube'ta 4 buçuk milyondan fazla abonesi, Instagram'da ise bir milyona yaklaşan takipçi sayısıyla sosyal medyanın gündeminde olan Fester Abdü, son olarak milyonlarca kişinin canlı takip ettiği UEFA Süper Kupa maçında sahaya atlamasıyla adından söz ettirdi. Fester Abdü adı ile bilinen YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz'ın davranışı tepki çekti. İşte, Fester Abdü hakkında tüm detaylar...

Gerçek adı Ali Abdüsselam Yılmaz olan Fester Abdü, 1993 yılında Adana'da dünyaya geldi. İlk ve ortaokul eğitiminin ardından Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu beden eğitimi bölümünden mezun oldu.

Bir dönem Survivor 2018 All Star yarışmasına katılması gündeme gelen Fester Abdü'nün YouTube'ta 4 buçuk milyondan fazla abonesi bulunuyor.

Sosyal medya fenomenliğinin yanı sıra sporla da ilgili olan Fester Abdü, kano sporcusudur. Çukurova Üniversitesi'nin kano takımında bir çok yarışa katılmış ve başarılara imza atmıştır.

 

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