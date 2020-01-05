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Haber Giriş: 05.01.2020 - 13:35,Son Güncelleme:/

Youtuber Enes Batur'un şaşırtan değişimi

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Youtuber Enes Batur'un şaşırtan değişimi

Youtuber Enes Batur bir süredir görünmüyordu. Soranlara “Yeni bir projem var” diyordu. Enes bir çıktı pir çıktı! Yeni görüntüsüyle sosyal medyayı salladı. Kendini spora veren fenomen bu zorlu sürecin ardından kavuştuğu kaslarını paylaştı.

1 günde 2 milyon kez tıklanan değişim videosunda, Enes Batur, İranlı spor eğitmeni Meisam Sharifi ile çalıştığını anlattı. 4 aylık sürede her gün spor yaptığını ama işin esas mutfakta bittiğini söyleyen Batur, beslenme programını ayrı bir videoda paylaşacağını açıkladı.

 

 

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