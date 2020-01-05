Youtuber Enes Batur'un şaşırtan değişimi

1 günde 2 milyon kez tıklanan değişim videosunda, Enes Batur, İranlı spor eğitmeni Meisam Sharifi ile çalıştığını anlattı. 4 aylık sürede her gün spor yaptığını ama işin esas mutfakta bittiğini söyleyen Batur, beslenme programını ayrı bir videoda paylaşacağını açıkladı.