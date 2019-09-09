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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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(Serkan Şansever-ÇORUM İHA)
09.09.2019 - 12:20, Son Güncelleme:

Yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı'nın babası hayatını kaybetti

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Yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı'nın babası hayatını kaybetti

Ünlü yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı'nın babası emekli astsubay Muhittin Saçıntı (74), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, ünlü yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı'nın babası emekli astsubay Muhittin Saçıntı, gezmek için geldiği memleketi Sungurlu ilçesine bağlı Gökçam köyünde kalp krizi geçirdi. 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahale ile duran kalbi yeniden atmaya başlayan Saçıntı, Çorum Özel Hastanesine kaldırıldı.
Yoğun bakım servisine alınan Muhittin Saçıntı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

Yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntının babası hayatını kaybetti

Lütfen, vakit varken babalarınızı sevdiğinizi söylemeye çekinmeyin!
Müfit Can Saçıntı, hastane önünde yaptığı açıklamada  “Babam köyünü çok seviyor. Her yıl doğup büyüdüğü köyüne gelir, gider. Bu sene de o çok sevdiği köyüne geldi. Köydeyken kalp krizi geçirmiş, kalbi durmuş, hastaneye kaldırmışlar. Şimdi solunum cihazına bağlı yaşatılıyor. Biz de bir ümit bekliyoruz. Bu vesileyle ben de bir şey söylemek istiyorum. Bizim toplumumuz özellikle erkekler, babalarını sevseler; ancak pek fazla babalarını sevdiklerini ifade edemezler. Babalar da çocuklarını çok sever, onlar da pek ifade edemezler. Benim babam da her ne kadar sevgi dolu bir insan olsa da biz de bunu ona kolay kolay ifade edemiyoruz. Ben bunu ifade edebilmek için, onu ne kadar çok sevdiğimi ifade edebilmek için 2 film çektim. Lütfen, vakit varken babalarını sevdiklerini söylemeye çekinmesinler” demişti.

 

 

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