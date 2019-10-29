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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - 
29.10.2019 - 18:22, Son Güncelleme:

Galada gerginlik... 'Önce doğru otur'

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Galada gerginlik... 'Önce doğru otur'

ANTALYA Altın Portakal Film Festivali’nde yarışan ’Omar ve Biz’in Ukraynalı yönetmeni Maryna Er Gorbach, soru soran izleyicinin oturma şeklini beğenmeyerek sert dille uyardı. Yönetmen Gorbach, söyleşi sonunda uyardığı seyirciden özür diledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 56’ncısını düzenlediği Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin ulusal kategoride yarışan filmlerinden ’Omar ve Biz’, AKM’deki galayla seyirciyle buluştu. Gösterimin ardından filmin oyuncuları ile yönetmenleri Mehmet Bahadır Er ile Ukraynalı eşi Maryna Er Gorbach, izleyicinin sorularını yanıtladı. Yönetmen Gorbach, bir izleyicinin soru sorarken oturuş tarzının kendisini rahatsız ettiğini belirterek, "Soru sormak istiyorsanız saygıyla sorun. Soru sormak istiyorsanız oturuş şeklinizi değiştirin" dedi. Bunun üzerine izleyici öne doğru eğilerek, "O zaman böyle sorayım" dedi. Söyleşinin sonunda yönetmen Gorbach, uyardığı izleyiciden özür diledi. Gorbach, "Sert cevap verdim özür dilemek istiyorum" dedi.
SURİYELİLERLE TİYATRO GRUBU KURDU
Filmde ’Omar’ karakterini canlandıran Suriyeli mülteci Tajher Yakub ise oyunuyla mesaj vermek istediğini söyledi. Yakub, "Her sabah uyandığınızda bazı yabancı halkları görüyoruz. Ben 7 senedir Türkiye’deyim. Kimse bana gelip ne olduğunu sormadı. ’Haliniz nasıldır’ diye soran olmadı. Suriye’de üniversite okuyordum. Tiyatro deneyimim var. İlk yıl Türkiye’de zorlandım. Eğer burada kalacaksam dilini öğrenmeliyim dedim Türkçeye çalıştım. Dili öğrendim. Bir arkadaş grubu ile tiyatro kurduk. Şimdi oyunculuk yapıyorum ve üniversitede öğrenciyim" diye konuştu.

FRANSA’YA GÖÇMEN OLARAK GİTTİ

Diğer Yönetmen Mehmet Bahadır Er ise filmdeki diğer Suriyeli mülteci Hala Alsayahneh’nin mülteci olarak Fransa’ya gittiğini söyledi. Film çekiminden sonra Fransız konsolosunun Hala’ya aracılık yaparak Fransa’ya gönderttiğini belirten Er, filmine konu olan olayı ise şöyle anlattı:

"Gittiğim berberde bir mülteci çırak olarak çalışmaya başladı. Türkçe bilmiyordu. Emir kipiyle konuşuyordu. Pakistanlıydı ve günübirlik işlerde çalışıyordu. Pakistan’da kameramanmış. Bu beni çok etkiledi. Sürekli berbere gittim. Berber çırakla çalışmak istedim ama teklif için gittiğimde gitmişti. Onun üzerine filmi yazdım."

’SORUNUN YANITINI ZEVKLE VERİYORUM’

Filmin yurtdışı gösterimlerinde seyircilerin ’Omar’ karakterinin neden gelmediğine yönelik sorular sorduğunu anlatan Er, "Bunun cevabı aslında onlarda, bu sorunun yanıtını zevkle veriyorum. Göçmen hikayelerini artık insanlar görmek istemiyor" dedi.

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