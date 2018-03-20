Yönetmen Murat
Türk pop müziğinin ünlü isimlerinden Murat Dalkılıç, yeni bir alana el attı. Şarkıcı, “Ustalar Alemi” adlı televizyon filminin yönetmenliğini üstlendi.
Murat Dalkılıç, kendi kurduğu GigMedya’nın ilk televizyon filmi projesi için kolları sıvadı. “Ustalar Alemi” ile yapım şirketinin ilk filmine imza atmaya hazırlanan Dalkılıç, aynı zamanda projenin yönetmenliğini de üstlendi. Başrollerini Kadir Doğulu, Serkan Çalışkanoğlu, Önder Açıkbaş, Dila Danışman, Mustafa Açılan ve Bengi İdil Uras’ın paylaştığı “Ustalar Alemi”nin çekimleri geçtiğimiz günlerde başladı. Murat Dalkılıç, gerçek bir olaydan beyazperdeye uyarlanan filmle ilgili şunları söyledi: “Hemşerim, klasik gitarın efendisi Serkan Ölçer’in gerçek hikâyesini, Altuğ Şahin ve Caner Güler senaryolaştırdı. İddialıyım, seyirci bu tadilat komedisine bayılacak!” Film, Bahtiyar adlı bir gencin, aşık olduğu kadınla yakınlaşabilmek adına onun bir üst katına taşınmasını ve sonrasında yaşanan komik olayları konu alıyor.
Kadir Doğulu - Önder Açıkbaş
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