Yonca Lodi kimdir kaç yaşında?
Yonca Lodi, çıkardığı albümlerle müzik dünyasına damgasını vuran önemli sanatçılar arasında yer almaktadır. İlk albümünü 1999 yılında çıkaran Yonca Lodi, bu tarihten itibaren birçok parçanın altına imzasını atmıştır. Bazı filmlerin şarkılarını da yorumlayan Lodi, konservatuvar mezunudur. İşte, Yonca Lodi hakkında bazı bilgiler
Yonca Lodi, 17 Eylül’de İstanbul’da doğdu. Lise yıllarında Çağdaş Müzik Merkezi’nde eğitim almaya başladı. İki yıl boyunca da İstanbul Devlet ve Opera Balesi solistlerinden Mine Mater ve Timur Selçuk’tan şan, solfej ve armoni dersleri aldı.
1992 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Opera Şan Bölümü’ne dereceyle girdi. Bu bölümde Yekta Kara, Selçuk Uraz gibi isimlerden ders alma şansı yakaladı.
1993 yılında profesyonel müzik hayatına başladı. Bir yandan da çeşitli reklam jingleları ve farklı albümlerde vokal kayıtları yaptı.Çeşitli gruplarda caz ve pop ağırlık repertuarlar seslendirdi.
1999 yılında kendi adını taşıyan ilk albümü müzik marketlerdeki yerini aldı. Albümün ilk çıkış şarkısı “Sana Bir Şey Olmasın” büyük başarı kazandı. “Asansör” adlı filmde Mustafa Uğurlu ile “Budur Ağbi” ve Yavuz Bingöl’ün “Üşüdüm Biraz” albümünde birlikte seslendirdikleri “Aşar Gidersin” adlı türkü ile farklı türlerdeki başarısını gösterdi.
2001 yılında “Aşkta ve Ayrılıkta” isimli albümünü piyasaya çıkardı. Albümde “Anlatma” ve “Büklüm Büklüm” gibi parçalar liste başı oldu. Aynı albümde Sezen Aksu, Aysel Gürel ve Fuat Güner gibi isimlerle çalışma fırsatı buldu.Albümde ayrıca Yunan sanatçı George Alkeos’a ait olan “Anlatma” adlı parçayı da seslendirdi.
2007 yılına gelindiğinde sanatçının “Yolumu Bulurum” adını taşıyan albümü müzikseverlerle buluştu. Bu albümde Çiğdem Talu, Melih Kibar ortak çalışması “Aldım Başımı Gidiyorum” ve Aysel Gürel’in sözlerini yazdığı “Hıçkırmalısın” ve “Saklanma” gibi şarkılar oldukça ses getirdi. 2008 yılının yaz aylarında eski bir Sezen Aksu parçası olan ”Yeter”i seslendirdi.
2009 Kasım ayında “Emanet” adlı parça dijital satış yapan yasal platformlarda yayınlandı ve uzun süre listebaşı kaldı.
Yorumcu, kariyerindeki 4. solo albümü ”Milat” ile 7 Eylül 2010 tarihinde müzikseverlerle tekrar buluştu. Albümde ilk olarak ”Düştüysek Kalkarız” ve albüme adını veren, sözü müziği kendisine ait ”Milat” adlı parçayla başarı kazandı.
2012 yılında ”Ton Farkı” adlı şarkısıyla bir kez daha dinleyicisi ile buluştu.
Ocak 2013’te “Edebiyat” adlı şarkısını dinleyicisinin beğenisine sundu.
Yonca Lodi’nin beşinci albümü “12 Ay”, Mart 2014’te piyasaya çıktı. 2013 ve 2014 yıllarında, aralarında Onur Akın, Murat Yeter, Ozan Doğulu ve Kayahan’ın bulunduğu sanatçıların proje albümlerinde “Hala Koynumda Resmin”, “Deli Efe”, “Hangisine Yanayım”, “Gözlerinin Hapsindeyim” şarkılarını seslendirdi. Yonca Lodi, seslendirdiği dizi ve film müzikleri de adından söz ettiriyor. Sanatçı, “Aramızda Kalsın” (2013), “Alın Yazım” (2014) dizileri ile “Arı Maya” (2014) ve Çanakkale Zaferi’nin 100. yılı için çekilen “Son Mektup” (2015) sinema filmlerinin şarkılarını da yorumladı.
Yonca Lodi, 2016 yılın ilk günlerinde DMC etiketiyle yepyeni teklisi “Özlüyorum”u yayımladı. Sözleri Sirel’e bestesi Kyriakos Papadopoulos’a ait olan “Özlüyorum”un düzenlemesinde Murat Yeter imzası yer alıyor. Özellikle radyoların merakla beklediği Yonca Lodi’nin yepyeni şarkısı, sanatçının kariyerinin önemli bir parçası olarak diskografisindeki yerini aldı.
2016 yılının sonuna doğru Livaneli 50.yıl albümünde ” Sus Söyleme” adlı şarkıyı seslendirmiştir.
2017 yılında ” Mühür” adlı teklisini yayınlayan yorumcu, yeni albüm çalışmalarına başlamıştır.
2018 yılının sonunda doğru “Fazla Aşk” albümünü DMC etiketi ile çıkardı.
ALBÜMLERİ
Yonca Lodi (1999)
Aşkta ve Ayrılıkta (2001)
Yolumu Bulurum (2007)
Yeter (Single) (2008)
Emanet (Single) (2009)
Milat (2010)
Tenden Tene (Remix Single) (2011)
Ton Farkı (Single) (2012)
Edebiyat (Single) (2013)
12 Ay (2014)
Özlüyorum (Single) (2016)
Mühür (Single) 2017
Fazla Aşk 2018
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